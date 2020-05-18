一田購物日首設預先登記制　約17萬個名額限購物兩小時

近日新冠肺炎疫情有所緩和，或增加市民的消費慾。「一田購物優惠日」即將於5月28日開鑼，並首度加開兩天，一連七日舉行。一田指，因應疫情將首設預先登記系統以控制人流，並調整營業時間為早上10時至晚上10時，預先登記的名額首四日將合共約17萬個。 一田透露，購物日的目標為維持去年的營業額，而今年超市首季的營業額增長了30%，早前一連12日的「eShop率先搶」，整體營業額按年上升107%，訂單數量增加近90%。

「一田購物優惠日」將有大量貨品以一折及三折出售。（歐陽德浩攝）

半年一度的「一田購物優惠日」將於5月28日至6月3日舉行，特別加開兩天，參與的分店達12間，另增設10個特別展場同步開賣，將有逾萬件的貨品以一折發售。而超市貨品優惠將一連舉行四星期。

一田指，為因應疫情，將首設預先登記系統以控制人流，並調整營業時間為早上10時至晚上10時。顧客於其中4日（5月28日至30日、6月3日），進入沙田、大埔、荃灣三間分店的百貨部門，須預先網上登記。YATA-Fans會員、一田信用卡及滙豐信用卡客戶將可優先於5月20日早上10時登記。另外三日（5月31日至6月2日）則為公眾開放。

每時段預計入場名額最多3000個

一田指，首四日的名額合共17萬個，每名額可帶同1位朋友參與，購物時間為一個時段共兩小時，而每時段的入場名額約2,600至3,000個

「一田購物優惠日」將有大量貨品以一折及三折出售。（歐陽德浩攝）

顧客可於指定時段前半小時 憑電子入場進場購物

顧客只需登入一田指定網站登記身份，選擇分店、日期及時段完成登記後，SMS短訊將發出電子入場券兩張，在進場前可更改時間一次。顧客可於入場時間30分鐘前，顯示電子入場券進場。時段即將結束時，電子入場券將會失效轉為灰色，並會響起廣播提醒顧客離開。

增設數百部信用卡付款機

一田指，過往的購物優惠日有大量市民進場，因應人流的控制，將增設數百部信用卡付款機，以減少顧客聚集到付款處排隊，達到分流的作用。此外，一田為保障顧客健康，會加強清潔購物車及購物籃，未有佩戴口罩的顧客將不能進場

一田指，卡通圖案的行李套裝於網店被搶購一空，需多次補貨以應對需求。（歐陽德浩攝）

超市首季營業額增長三成

一田透露，購物日的目標為維持去年的營業額，並指今年超市首季的營業額增長了30%，但坦言百貨部門仍受到壓力，雖然人流逐漸增加，但營業額並未回復正常水平，希望疫情緩和能逐漸改善。

然而，或受市民在家抗疫的影響，一田的網站eShop的銷情大好，早前一連12日的「eShop率先搶」，整體營業額按年上升107%，訂單數量增加近90%。一田指，當中以床品、食品銷量最好，而卡通圖案的行李套裝亦被搶購一空，需多次補貨以應對需求