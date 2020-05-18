正價買Switch主機＋動物之森！YATA一田限時抽籤　學足3招免被DQ

由年初至今，Nintendo Switch一直都被搶購炒賣，加上《動物森友會》（動物之森／Animal Crossing）的大熱，想正價購入Switch主機仍然是難過登天。早前豐澤推出過正價的購機套餐後，今次就輪到YATA一田百貨出招，而且仲不需要登記做會員都可以參加抽籤，想知道點抽？下文為大家講解！

YATA一田於今日（5月18日）早上10時起至5月19日早上8時59分，開放連結給予大眾登記抽籤，然後於5月19日下午6時公布，中籤者將會收到SMS及電郵通知，於指定日期及自己選擇的分店購買（紅藍機550個名額／灰機100名額）。

限時抽籤正價購買Switch主機套裝（YATA）

↓↓↓↓登記抽籤步驟（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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留意以下3點

1. 一電話號碼及電郵只可登記一次

雖然今次不需要登記做YATA一田會員都可以登記抽籤購機，可是一個電話號及email只可登記一次。資料一經登記，不能作任何更改。另外，中籤者取貨時需出示身份證、確認電郵或SMS核對，如未能出示相乎資料，訂單將會被取消。

2. 手機及電腦分開不同連結

今次YATA將手機登記及電腦登記的連結分開（如手機點按電腦專用連結的話，是不能進入登記頁面），大家使用不同裝置時記得點按適當的連結。

3. 中籤者限時購買

成功中籤的買家，必須要在5月23日至5月25日到登記時已選取之分店付款及取貨，逾期當作放棄。

詳情：YATA FB