一田招聘會大排長龍　應屆考生：寄咗10份求職信都無回音

社會在疫情下，各行各業都面對寒冬。「一田購物優惠日」即將於5月28日開鑼，為應付龐大的工作量，一田逆市招聘逾800名短期店務助理。 今早（18日）約11時，有100多名市民到沙田一田外排隊等候招聘，人龍一度排至沙田市廣場的連接天橋，大部分以年輕人或應屆考生為主。有應屆考生不諱言，過去半個月在網上遞交了逾10份履歷表，包括餐飲、倉務，銷售等行業，仍未有回音。

今早約11時，有100多名市民到沙田一田外排隊等候招聘。（歐陽德浩攝）

招聘人數較去年增100多人

一田將招聘合共逾800名短期店務助理，以應付一連七日的購物優惠日帶來的龐大工作量。一田指，七日的薪金高達4,550元，兼職的時薪為50元，每天工作6至12小時，工作範圍包括整理貨架、上貨、銷售、包裝、入袋及提供顧客服務等。

一田強調，暫時並無任何減薪、凍薪及裁員的計劃，並指受疫情影響，致今年的短期招聘人數增加，從去年約600多人增至逾800人。

應屆考生為20元優惠券參加招聘

應屆考生譚先生於今日11時，已排隊等候招聘。他說「頭100名見工有廿蚊優惠券咪試下囉」，又指最近經濟環境差，半個月前在網上遞交了逾10份履歷表，包括餐飲、倉務，銷售等行業，仍未有回音。

而譚先生的同行朋友鍾先生，已有室內設計及私人補習兩份兼職。他指，「搵工最緊要唔識怕醜，有心自然搵到工」，更指身邊的朋友全是無業，經常找他介紹工作。

人龍一度排至沙田市廣場的連接天橋，大部分以年輕人或應屆考生為主。（歐陽德浩攝）

應屆考生譚先生說，半個月前在網上遞交了逾10份履歷表，仍未有回音。（歐陽德浩攝） 應屆考生為20元優惠券參加招聘 應屆考生譚先生於今日11時，已排隊等候招聘。他說「頭100名見工有廿蚊優惠券咪試下囉」，又指最近經濟環境差，半個月前在網上遞交了逾10份履歷表，包括餐飲、倉務，銷售等行業，仍未有回音。 而譚先生的同行朋友鍾先生，已有室內設計及私人補習兩份兼職。他指，「搵工最緊要唔識怕醜，有心自然搵到工」，更指身邊的朋友全是無業，經常找他介紹工作。

失業人士：身邊一半朋友失業

不願上鏡、年約30歲的王先生透露，之前從事銷售員，但上月已被公司裁員。雖然最近已遞交五份工作履歷表，但一直未有消息。他更指，身邊已有一半朋友失業，希望疫情能盡快結束找到工作。

同樣不露面的曾小姐早前毅然辭去零售的工作，準備於八月進修護理學系。雖然現時工作難求，但她表示「我決定咗就唔會後悔」。直至最近網上看到一田招聘兼職，考慮到八月前仍有空窗的時間，因此前來見工消磨時間。