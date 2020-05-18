DSE歷史科｜中學生組織收6萬聯署促保留試題　倘取消擬提司法覆核

中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的題目惹起爭議，教育局早前更罕有要求考評局取消試題，考評局委員會今日（18日）開會討論。 中學生行動籌備平台早前聯同一眾教師及教育團體，收集超過6萬市民的聯署，當中包括1281位應屆歷史科考生及385名歷史科或中國歷史科教師，要考評局保留試題，並向考評局提交聯署。平台代表鄭家朗說，現正草擬法律文件，若考評局決定取消試題，將提出司法覆核及申請禁制令。

香港眾志常委、中學生行動籌備平台代表鄭家朗指，擬就取消試題提司法覆核。（香港眾志FB圖片）

中學生行動籌備平台，早前聯同一眾教師及教育團體在三日內收集超過6萬個聯署，當中有1281位應屆歷史科考生、佔整體歷史科考生的五分之一，及385名歷史科或中國歷史科教師。平台代表鄭家朗指，若取消試題將會對考生不公平，又擔心會影響課程內容，令敏感議題絕跡於教材內。他促請教育局撤回廢除試題要求，並承諾不再干預考評及學術自由。

考評局秘書長蘇國生今早接受傳媒訪問時指，委員會將盡快開會，試題取消與否未有結論。（張浩維攝）

平台正草擬相關法律文件

他指，若考評局決定取消試題，將會就決定提出司法覆核，並會申請禁制令禁止考評局對試題進行任何改動。他說正諮詢法律意見及草擬相關法律文件，指司法覆核將有可能延遲歷史科評分程序，甚至影響整體放榜時間，令一眾考生的升學計劃受阻，而教育局需要為其行為所引致的嚴重後果負責任。