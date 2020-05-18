DSE歷史科︳葉建源去信考評局促貫徹專業　以教理解釋出題原則

教育局要求考評局取消歷史科一條被指美化日本侵華的試題，立法會教育界議員葉建源今日（18日）去信考評局，促請局方以專業精神、嚴守程序的方式處理事件，好好探討題目是否有問題，以教理的方式解釋出題原則。 葉建源批評教育局在考試翌日匆忙就試題作出論斷，但事件近日在社會上意見紛陳，證明教育局論斷的本身極有爭議。他又指，教育局並無法定權力要求考評局取消試題。

教育局局長楊潤雄罕有促考評局取消今屆歷史科其中一條涉及中日關係的題目。（資料圖片）

葉建源表示，近日有傳媒指有教育局中人是出題小組的成員，甚至有指今次爭議試題的出題者，正是教育局中人。他表示，教育局之後默認了該人士在議題小組之內，形容情況荒誕，因為如果出題者是教育局官員，應該最清楚教育局的方針，但教育局今次卻否定了該題目的做法。

葉建源指，已諮詢過不少課程及評估專家、中學歷史科老師，以至考生的意見，他們均認為有關題目並無引導性，亦沒有偏離歷史科出題的傳統，亦無美化侵華。

葉建源促請教育局尊重考評局的專業做法，又表示明白市民因不理解出題方式而會產生情緒，但希望公眾可以理性了解出題方式。他相信公眾需要時間理解，希望教育局不應在短時間內以公開批評的方式應對試題，而是做到認真了解的工作。