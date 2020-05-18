DSE歷史科｜漁民及農業聯會踩上考評局抗議　區議員跪地籲勿殺題

2020年中學文憑試歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引發風波，題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，教育局局長楊潤雄日前以傷害國民感情等理由，要求考試及評核局取消相關試題，考評局委員會今日（18日）開會商討有關事宜。 今日有多個持不同立場的團體或人士先後向考評局請願，其中包括香港漁民團體聯會及香港農業聯合會，他們批評考評局「縱容漢奸」，要求嚴查事件。眾志常委鄭家朗聯同中學生行動籌備平台，則促請教育局撤回廢除試題要求，並揚言會申請禁制令，禁止考評局對試題進行任何改動；同時會就教育局的「越權要求」提出司法覆核。

北區區議員蔣旻正帶同逾萬個網上聯署，前往考評局位於灣仔的辦事處請願，期間一度「跪地」。（陳淑霞攝）

民間團體「新年代」一行8人今早到政府總部外示威，其中有人指考評局是民族敗類，故意歪曲日本，是美國日本的代言人。早上11時許，5名來自香港漁民團體聯會及香港農業聯合會的成員，到考評局灣仔辦事處請願，他們批評考評局「顛倒是非」及「縱容漢奸」，支持當局取消試題。考評局派代表接收請願信。

北區區議員、中文科補習老師蔣旻正今日下午帶同逾萬個網上聯署，前往考評局位於灣仔的辦事處請願，其間一度「跪地」。他要求考評局秘書長蘇國生公開譴責教育局，並保留相關題目。

眾志常委鄭家朗聯同中學生行動籌備平台今日下午到考評局灣仔辦事處請願，他們將諮詢法律意見，草擬相關法律文件，對教育局的越權要求提出司法覆核；另會申請禁制令，禁止考評局對試題進行任何改動。（眾志Facebook）

眾志常委鄭家朗聯同中學生行動籌備平台今日下午到考評局灣仔辦事處請願，促請教育局撤回廢除試題要求，並承諾不再干預考評及學術自由。他們稱假如教育局一意孤行繼續施壓，令考評局最終抵受不住教育局的政治壓力，繼而決定廢除試題，平台會諮詢法律意見，草擬相關法律文件，對教育局的越權要求提出司法覆核；另會申請禁制令，禁止考評局對試題進行任何改動。

眾志表示，面臨司法覆核的機構需在法庭判決前暫緩其決定，並留待判決後才能繼續處理相關程序，因此若考評局廢除試題，最終招致的司法覆核將有可能延遲歷史科評分程序，甚至影響整體放榜時間，令一眾考生的升學計劃受阻。團體續指，教育局需要為其「魯莽行為」所引致的嚴重後果，負上全部責任。