DSE歷史科｜教師指爭議題型有先例　憂影響涉及利弊分析題目

2020年中學文憑試（DSE）歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引發風波，題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。有歷史科教師表示，類似題型過往經常出現，例如在2017年的試卷便曾問及考生是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」的說法。 今年中國歷史科筆試將於周四（21日）舉行，有身兼世史科及中史科的教師表示，現時的爭議或影響中史科考生的表現，該老師舉例說：「鴉片戰爭可否被視為貿易戰爭？抗日戰爭結束是否因為盟軍的勝利？」

教協理事、歷史科教師張往（中）舉例指，該題的(c)分題曾問及考生是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」的說法。（黃舒慧攝）

今年DSE世史科問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，要求參考資料及就自己所知解釋答案。惟試題引起建制團體群起而攻之，教育局局長楊潤雄隨後更要求考評局取消該試題，並將派員到考評局了解出題及審題機制。

事實上，類似提供一項特定爭議說法，並問考生是否同意並加以反駁的題型，在DSE歷史科筆試中早有先例，例如2017年第四題「第一次世界大戰有否使歐洲變得更好」、2018年第三題「遍及歐洲各地的民族主義，並非必然導致大戰的爆發」，均問及考生是否同意相關說法，參考資料及就自己所知解釋答案。

2017年DSE第三題曾談及中國的民主改革，並引用毛澤東對結束國民黨一黨專政的言論。當中(b)分題亦問及：「假如你是一名活於1945年的中國知識分子，你會否支持中共？」考生需參考該試題資料作答。教協理事、歷史科教師張往則舉例指，該題的(c)分題曾問及考生是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」的說法，考生須參考兩項資料及就自己對中國直至1978年的發展所知，解釋答案。

2017年DSE歷史科第三題曾談及中國的民主改革，並引用毛澤東對結束國民黨一黨專政的言論。當中(b)分題亦問及：「假如你是一名活於1945年的中國知識分子，你會否支持中共？」該題的(c)分題曾問及考生是否同意「中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變」的說法。

憂影響中史科考生表現

對於取消試題做法，逾10年世史科教學經驗的陳老師直言感到不解、擔憂、愕然及疑惑，他批評貿然取消是漠視考生利益，「將來考生係咪要顧慮有些事情不能寫？」他促請當局應暫緩或撤回取消試題的決定，「我並唔係擔心自己課堂言論會被放上網，而係擔心將來課堂所教內容，會唔會影響學生成績？」另一名歷史科教師N老師（化名）則表示，目前會對涉及利弊分析的題目有所反思，例如評價毛澤東、孫中山及鄧小平等領導人功過、東南亞獨立運動、侵略戰爭史等題目，日後應如何處理。

Q老師（化名）身兼中學世史科及中史科教師，直言中史科筆試即將於本周四（21日）開考，在目前世史科試題風波下，憂慮會影響考生心情及答題表現，並舉例說：「鴉片戰爭可否被視為貿易戰爭？抗日戰爭結束是否因為盟軍的勝利？」

陳老師批評貿然取消試題是漠視考生利益，「將來考生係咪要顧慮有些事情不能寫？」（黃舒慧攝）

教協：對日軍侵華心痛惡絕 憂取消試題棄考生利益不顧

歷史科教師李家宏則批評，教育局的決定魯莽，對試題的指責是「莫須有」，是次取消試題的決定將打擊本港的人文精神；他不點名批評前行政長官梁振英，斥部分人被有心人的言論誤導，刻意挑起矛盾。他解釋，歷史資料題並非閱讀理解題，試題資料並非本體，問題中的1900年至1945年才是本體，而中史科及世史科之間各有課程重點，兩者並無矛盾。

教育界立法會議員葉建源重申，教協向來不支持侵略者行為，對日軍侵華感到心痛惡絕。他認為，題目字眼或會導致不熟悉歷史科的人士出現誤解，今後可探討如何處理，但教育局不應貿然取消試題，棄考生利益於不顧。