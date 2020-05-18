DSE歷史科｜廢存「日本對中國利多於弊」題　考評局未有定案

2020年中學文憑試歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引發風波，題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，教育局局長楊潤雄日前以傷害國民感情等理由，要求考試及評核局取消相關試題，考評局委員會今日（18日）開會商討有關事宜。 考評局公布，委員會討論後，同意全力配合教育局檢視擬題機制；至於歷史科卷一第二條考題的廢存，由於涉及的因素較多，局方需詳細探討處理方案，以作出審慎和適當的安排。發言人稱，若有定案，將盡快作出公布。

2020年文憑試歷史科涉及中日關係的試題引發風波，教育局局長楊潤雄（左）日前以傷害國民感情等理由，要求考試及評核局取消相關試題。考評局秘書長蘇國生今早（18日）指，需待委員開會商討後再作決定。（資料圖片／羅君豪攝）

今屆文憑試世史科於5月14日開考，其中卷一第二題(c)分題要求考生就提供資料及所知，說明是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。隨後多個建制團體群起而攻之，當晚教育局發聲明指試題附帶極為片面的資料具「引導性」，又指該試題「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，並且譴責考評局。

翌日（5月15日）凌晨3時，考評局發聲明指，由於閱卷程序未開始，不宜評論試題，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益。當日下午3時，教育局局長楊潤雄破天荒要求考評局取消該試題，並會派員到考評局了解出題及審題機制，他更明言該題「答案只有弊，唔會有任何利」。

教育局的做法引起教育界強烈反彈，教協譴責當局的說法粗暴踐踏教育專業，扼殺理性討論空間。考評局前秘書長蔡熾昌指出，取消試題「非同小可」，呼籲教育局以考生為重，三思並撤回決定。

教育局副秘書長兼考評局委員會成員康陳翠華昨日（17日）撰文，重申相關試題「設題已有問題」，未能有效全面客觀評估考生的成績，堅持要求取消有關題目。

考評局今日急開會商議

考評局回應指，教育局要求取消歷史科的有關試題一事，將影響考生的成績以及公開考試的評核，事關重大，影響深遠，考評局委員會將召開特別會議商討如何跟進，會議今日下午召開，至晚上才結束。

該局發言人晚上回應指，委員會同意全力配合教育局檢視擬題機制；至於是否廢除「日本對中國利多於弊」一題，由於涉及的因素較多，「本局需詳細探討處理方案，以作出審慎和適當的安排。若有定案，將盡快作出公布」。