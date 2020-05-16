DSE 歷史科│考評局前秘書長蔡熾昌：取消試題須三思　非同小可

中學文憑試周四開考的歷史科，一條涉及1900至1945年前中日關係的題目引起掀然大波，教育局局長楊潤雄周五宣布，將要求考評局取消相關試題。 考評局前秘書長蔡熾昌今日（16日）指出，取消試題「非同小可」，因審題委員會必須一致接受試題及評卷指引方會定稿，呼籲教育局以考生為重，三思並撤回決定。

考評局前秘書長蔡熾昌（藍衫者）撰文，籲當局以考生為重，三思日前取消試題的決定。（資料圖片）

指題目設計在於區分難度 屬專業考量

於1992年至2004年出任考評局必書長的蔡熾昌，今日以「老兵的回憶和期盼」為題於《眾新聞》撰文，以曾在考評局工作的經驗，分享對近日DSE歷史題釀成風波的看法。他表示，試題必須有區分度，倘題目人人都能答對，區分度是零，便會失甄別考生的能力，形容「等於一條廢題」。

故今屆歷史科卷一第二題，蔡熾昌表示該題已有兩項資料提供，倘加一項資料便會令學生作答「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」此題目，變得「易如反掌」。

他續解釋，現時題目如此設定，原因是審題委員會的專業考量，因添加一項資料會大大降低題目的難度，屆時每一個考生，不論他的歷史認知程度，均一定會回答「不同意題目的觀點」，並損害題目的區分度。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。

蔡熾昌亦指，再增資料亦會浪費考生的閱題時間、浪費紙張，違背環保政策。故現時題目以「解釋你的答案」前加上「並就你所知」，倘考生「對抗戰歷史一無所知的考生」方會同意利多於弊的觀點，否則小心審題的考生會以其對抗戰歷史的知識，提出弊多於利。

蔡熾昌稱，此題便能視乎考生的表現，達到比較理想的區分度，亦稱「很難想像考生答題時腦海會浮現政治思想」。

蔡又稱，考評局轄下的審題委員會，成員須一致接受擬定試題及評卷指引方會正式定稿，故表示沒有一個成員可以有特權，亦指做法行之有效值得重視。

蔡熾昌（中）表示，取消題目是公開考試的一個嚴肅項目，必須經過一個過程，以科學為基礎，輔以學科專家專業意見。（資料圖片）

蔡最後作結稱，今年考試情況特殊，文憑試考生失去不少課時令人無奈及痛心；而且在這樣困難的環境進行考試，其心情亦會忐忑不安。故他希望，社會能給他們一個寧願環境，讓其安心備試，以順利完成文憑試，且懇請當局能以考生為重，並三思現時決定。