限聚令｜陳肇始：延至6月4日無政治考慮　宗教活動放寬但人數減半

本港新型冠狀病毒肺炎疫情回落，但上周荃灣再出現不知源頭的本地確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）表示，限最多八人群組聚集的「限聚令」措施，將會繼續生效至6月4日，她形容「現時非進行下一步放寬措施良機，未有足夠條件」。 陳又公布，宗教活動則可獲豁免，但活動必須於興建作宗教地點，如教堂、寺、觀、清真寺等舉行。獲豁免宗教活動亦須遵守防疫措施，包括為參與者人數設上限、參與市民要戴口罩等。

陳肇始今日（19日）表示，限最多八人群組聚集的「限聚令」措施，將會繼續生效至6月4日。（余俊亮攝）

陳肇始今日於記者會表示，疫情很大可能在社區流行，不會輕易消失，而再有本地確診個案顯示社區傳播鏈尚未完全中斷，「有需要採取張弛有道嘅方針調整減少社交接觸同邊境措施強度」，要一方面平衡公共衞生及社會需要，一方面減低輸入個案及社區傳播。

陳又稱，若沒有不明源頭本地確診個案重現，「或許可以喺今次評估考慮放寬措施入面再放寬」，但考慮到市民及專家憂慮，以及5月27日中學即將復課，再加上為檢測疾病大規模增加社區測試計劃爭取時間，認為「現時非進行下一步放寬措施嘅良機」。

陳肇始今日（19日）表示，限最多八人群組聚集的「限聚令」措施，將會繼續生效至6月4日。（資料圖片／李澤彤攝）

因此陳肇始指「限聚令」會繼續生效至6月4日，而行政會議則通過豁免容許公眾地方進行沒有供應飲品及食物的宗教聚集，屬宗教禮儀一部份的宗教食物或飲品除外，而豁免的宗教活動亦必須於興建作宗教地點或改裝為崇拜地點的處所舉行。

民政事務局局長徐英偉就表示，宗教界一直支持政府防疫工作，過去數周疫情已越趨穩定，希望政府可容許宗教活動恢復，而宗教團體亦同意參與者人數設上限，地方只容納一半人，如本身可放20人，現只可放10人，但不可飲食，領聖體不受限制；同時要帶口罩、保持適當距離。

限聚令延14日 陳肇始：無政治考慮

被問到限聚令是否延長14日令六四集會無法舉行，陳肇始表示限聚令調整一直都是「14天咁加上去」，並多次強調整體考慮主要是公共衞生，無其他因素，而現時本港整體疫情一直緩和，會繼續評估。她認為亦要視乎外圍情況，過去14日有80%以上確診個案是輸入個案，故仍有風險；本地亦有家庭群組個案，「有理由相信本地傳播鏈仲喺度」，故措施放寬一直採取「張弛有道」方向。

她又認為任何大型活動現時舉行亦覺得不適宜，不單止是集會，「病毒會同我哋共存，日常生活、活動要有新常態要處理」，並強調「我哋唔係鐵板一塊，會睇番整體情況」。至於限聚令何時可放寬，陳指要視乎未來本地疫情，而其他因素包括醫院整體情況、市民承受力等。

亦有記者詢問為何「限聚令」延長14日，但卡拉OK等娛樂場所「停業令」則只延長七日。陳肇始指「最注重活動風險」，而出現本地個案亦擔心傳播鏈仍存在，一般而言過往評估均是以14日作考慮，如仍有風險則主張繼續用14日時間評估。而四個處所以7日作考慮是因知道很多員工有需求，業界亦有反映有生計問題希望盡快重開，故以較短時間評估，視乎有沒有放寬的可能性。

+ 2

至於為何只有宗教活動可獲豁免，徐英偉補充指宗教活動須遵守一系列指引，包括量度體溫、提供消毒搓手液等，亦要避免身體接觸如握手或擁抱等。他稱宗教團體樂意配合，更願意再嚴格執行，當局會繼續監察情況，若有相關的確診個案出現，或收緊措施。

徐又認為，在處所進行的活動更容易執行防疫要求，如量體溫、隔開座位等，考慮以上因素後才「有信心逐步開放」。被問到是否會拒絕六四集會申請，徐回應指現時未開放部分場地申請處理，足球場、籃球場等未恢復申請因現時未能容許「幾廿個人一齊踢波」，等疫情穩定再考慮開放。

▼2019年六四30周年維園燭光悼念集會▼