限聚令長期留家易抑鬱　熱線求助增一成　醫生籲多打電話與人溝通

利民會下的24小時精神健康熱線「即時通」公布，新冠肺炎疫情下2月至3月收到9216宗求助，當中逾半感到因疫情使生活受困擾，包括有個案因缺乏社交生活應到孤單無助。有精神科醫生表示，人類與身俱來需要社交生活，長時間留家無社交會生孤單、無助感，易生抑鬱情況，「過去我哋可能用文字溝通多，覺得打電話係好out，其實打電話同人傾係好好嘅社交方法」，建議有需要人士可打電話到坊間支援熱線。

麥永接（左）醫生建議大家可以多打電話增加社交生活。（麥凱茵攝）

利民會「即時通」在今年2月至3月收到9216宗求助，按年上升一成六，逾半求助是感疫情對生活造成困擾、包括憂慮籌措防疫物資、擔心染病不外出，因為限聚令無法進行社交活動等。

劉女士本身有服用抗抑鬱藥，她指疫情下圖書館、社區中心等都不開放，導致沒有社交生活，「長時期留喺屋企情緒好受困擾，有孤單同抑鬱情況」，所以致電「即時通」與義工傾訴。

精神科專科醫生麥永接指出，由三月底限聚令開始以來，不少人長時間留在家中缺乏社交支援及接觸，「慢慢會產生好孤獨，甚至覺得好無助，一個人要面對好多嘢，容易產生抑鬱嘅情況。」單身、獨居人士，或者長者都是高危人士。

單身、獨居、長者高危

他解釋，因為人類與身俱來需要社交生活，「（限緊令）一時三刻係無問題，但長時間抑壓落嚟會影響腦內神經傳遞物質。」

要怎樣做？麥永接表示，過去大家遠距離時會較常利用文字溝通，「但文字好冷冰，我哋又覺得打電話係好out，其實打電話同人傾係好好嘅社交方法」，建議有需要人士可打電話到坊間支援熱線。

「即時通」提供24小時電話支援服務，在疫情下利民會亦推出網上支援小組為有需要人士服務。