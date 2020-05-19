科大博士生指警6.12未發警告放催淚彈索償　政府求剔除申索被拒

科大博士生稱在去年612反對《逃犯條例》修訂案的集會中，未收到警告下突遭警察以催淚彈攻擊。他早前入稟小額錢債審裁處，就集會自由受侵向政府索償，並要求審裁處判處阻嚇罰款，政府一方則申請駁回申索。審裁官今（19日）拒絕政府的申請，案件押後至8月6日再訊，以待雙方提交證人供詞等文件，當日警方指揮官或會就此案作供。

申請人吳嘉倫向政府索償7.5萬元。(林樂兒攝)

申索人為吳嘉倫，現就讀科大博士課程；被告為律政司司長。由於小額錢債審裁處的最高索償金額為7.5萬，吳決定將追討款項定為7.5萬。

政府求法庭專重警方臨場判斷

政府代表早前申請剔除吳的申索，指警方的職務是維持秩序，發放催淚彈是為了驅趕群眾，當日場面混亂，法庭應尊重警方的臨場判斷。吳則指，執行職務不代表可任意動武，警方只應在必要的情況下使用最低程度的武力。

官指案件涉事實裁斷

審裁官認為吳的索償主要圍繞警方是否使用合理武力，這屬於事實裁斷，並不能單憑警方的說法作準，吳的指控未必完全站不住腳。

象徵性賠償毋須證明損傷

另外，吳就集會自由受到侵害，要求象徵性賠償，並指此要求旨在教育侵權者勿再作出壓迫、無理或違憲的行為。審裁官表示，由於吳申索的是象徵性賠償，他毋須證明人身或精神損傷。

基於吳有合理的訴訟因由，審裁官遂駁回政府的申請，並著雙方提交證人供詞等文件。政府代表稱要索取警方指示才知道涉及什麼證人，而被問及當日的指揮官是否將會作供，她就回覆：「應該係。」

案件編號：SCTC2526319/19