港鐵小股東關注車站設施受破壞　金澤培：如有任何違法均會報警

港鐵今日（20日）舉行股東大會，在答問環節期間，多名股東關注港鐵車站設施於去年公眾活動中受破壞，會否向有關人士追討損失，且憂慮列車安全隱患。 港鐵行政總裁金澤培未只表示，港鐵一向以提供安全可靠的列車服務為首，倘有突發事件發生，將暫停列車服務，並在可行情況下盡快恢復。他又強調，不想見到任何破壞事件發生，稱「如有任何違法事，都會報警」處理。

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答問環節期間，有出席的多名小股東都關注港鐵車站設施於去年公眾活動中受破壞，追問管理層會否向有關人士追討損失，且憂慮列車存安全隱患。

港鐵行政總裁金澤培未有回應追討事項，惟表示港鐵一向以提供安全可靠的列車服務為首，倘有突發事件發生，將暫停列車服務，並在可行情況下盡快恢復。金澤培指，法庭近日審理數宗涉及破壞港鐵設施的案件，港鐵對所有裁決都予以尊重。

有小股東亦提問關於沙中線工程項目多次延期問題，港鐵主席歐陽伯權承認，港鐵有不足之處，會從中學習並已改良多方面工程措施。工程總監包立聲則指，屯馬線全線將於明年通車；沙中線過海段仍維持2022年首季通車，雖箇中極具挑戰，惟相關團隊會努力達到目標。

因應疫情關係，今年港鐵股東大會與往年不同，入場人數限於100人內。據了解，今日約有40位股東登記入場，現場提供口罩、酒精搓手液及消毒地氈等，入場前須填寫健康申報表。座位安排方面，每個座位之間均有1.5米距離，現場環境十分冷清，且今年取消股東即場發問環節，僅由港鐵代表代為讀出相關問題。

舉行股東大會前，社民連主席黃浩銘、副主席梁國雄以及其他成員約10人於地下大堂，一度拉起寫有「港鐵無能，超支延誤無掩雞籠」的橫額並高呼口號，反對港鐵工程項目超支。