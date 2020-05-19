【新冠肺炎】調查指76%學生因疫情感壓力　憂拖慢學習進度

受到新冠肺炎疫情影響，全港中小學已停課近四個月，中三至中五學生將率先於下周三復課。聖雅各福群會今日公布一項研究發現，有七成六學生表示因疫情影響學習而感到壓力，當中主要因為停課未能有效溫習、學習進度被拖慢等。

聖雅各福群會一項研究發現，有七成六學生表示因疫情影響學習而感到壓力。（聖雅各福群會提供）

「恒生—聖雅各福群會青年職學平台」於本年3月至4月，邊問逾900個高中生及大專生，了解在新冠肺炎疫情下，學生在學習上面對的困難及憂慮。調查顯示，有76%學生表示，因疫情影響學習而感到壓力，壓力主要來自停課未能有效溫習（71%）、學習進度被拖慢（68%）、長時間使用電子產品（46%）和未能適應網上學習模式（37%）。

學生在家網上學習過程亦遇上不少困難，例如以5分屬非常同意，受訪者認為自律性較平日在學校上課時弱（3.63分）、家中學習環境不理想（3.48分）等。

調查又顯示，73%受訪學生認為獲得本地升學資訊有助規劃前路，69%則希望得到更多本地工作體驗，逾半希望獲通用技能的培訓機會等。聖雅各福群會青年職學平台計劃經理陳寶聲認為，疫情令高中生及大專生學習上面對極大壓力，學校下周起即將復課，學生除了需要關注壓力來源，重整心情準備復課外，亦可以把握機會，提升有助學習及生涯規劃發展的技能，以應付未來生涯及工作需要。