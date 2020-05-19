【新冠肺炎】停課家長子女困獸鬥　精神健康支援熱線求助個案急升

這大半年來香港經歷了不少風雨，社會運動的持續以及突如其來的疫症，影響不少人的情緒及生活，而一直以「即打即通」為賣點的24小時《即時通》精神健康熱線電話，今年二至三月疫情期間接到的求助個案比去年同期上升了 16%，在此期間總來電達 9,216 個，可見港人精神狀況需要大家關注。 攝影：李紫銘

限聚令下小朋友打機打到悶 家長應先聽後回應

《即時通》於今日（5月19日）舉行發布會報告過去三年服務的整體成效，會上精神科專科醫生麥永接醫生指，限聚令本身就是會為人帶來壓力的來源，皆因人本來就是有社交需要，限聚令難免令部分人感覺孤獨，甚至聽過有小朋友稱：「打機打到悶」。雖然現階段網絡令大家可以透過文字即時交流，打電話看似很「落伍」，但有真人對話的效果其實來得更好。

這段時期面對小朋友各方面的問題，包括疫情、政見，作為家長，在和小朋友討論疫情時，不要一來就和小朋友說：「唔使驚！」，而是先耐心聆聽再幫他們分析；政見方面，可能青少年和家人磨擦較多，例如在家不要看什麼電視台之類，家長可以盡量避免有關話題，往好處想，因疫情難得可以多見面，可以好好和家人享受共處時光。

義工稱與家人磨擦求助個案上升

作為《即時通》接線義工的Melody，她稱疫情期間，多了大專年齡層的致電，他們平時與家人相處已有問題，疫情下被逼「共處一室」爆發衝突；而亦有不少家長求助，是因為停課期間，不懂如何轉變身份以及處理本來學校擔任教學上的角色；也有部分家長是性格比較多慮，例如「仔女讀唔讀到書」、「老公會唔會無咗份工」，過多的擔心也會令他們需要情緒上的支援。除此之外不乏的就是長者個案，疫情下他們常去的康文署設施、公園等地方也未開放，在家苦悶地過日子，亦需要人開解。

Melody亦分享了自己的小建議，她指很多人會不自覺地把重心放在例如有重病、情緒出現問題的家屬身上，但往往在照顧這些家屬途中影響了自己，因此也要注意自身精神狀況，有需要更可主動尋求協助。