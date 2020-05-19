【保就業計劃】商界歡迎計劃：可以睇多六個月、透吓氣

政府推出第二輪防疫抗疫基金，包括逾800億元的「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月9,000元，為期半年。政府昨日（18日）公布計劃細節，當中包括網上申請程序範例、申請所需文件及懲罰機制等。 香港化妝品同業協會監事長、同時經營一間化妝品批發企業的何紹中表示，政府公布的「保就業」計劃可以令業內許多企業「睇多六個月，透吓氣」，並指自己的公司早前有計劃減人手，惟該計劃讓他多了選擇。

自由黨今日為多個業界代表講解「保就業」計劃細節。（盧翊銘攝）

自由黨今日為多個業界代表講解「保就業」計劃細節，黨魁、立法會（紡織和製衣界）議員鍾國斌表示計劃對業界有吸引力，可以協助保留員工，惟部分業界代表對罰則、計劃涵蓋範圍有擔憂，如有業界反應不少65歲以上人士雖然仍在工作，但無強積金戶口，他說會繼續跟進。

香港化妝品同業協會監事長何紹中，他指出計劃令業界可以觀望多六個月。（袁澍攝）

何紹中自己經營一間化妝品批發公司，大約共12名員工，從去年開始生意就因為社會運動轉差，而12月至今更受到疫情影響，「化妝品零售差，我哋仲差過零售」。

他說公司有5個零售職位的員工，疫情以來已經不需這個規模的人手，故想精簡銷售人數至一半以上，惟政府推出「保就業」計劃，令他多了選擇，可以暫時維持人手，「可能要佢哋轉網上，或者先做住其他業務。」他表示政府的保就業計劃起碼可以讓業界多六個月時間觀望，「透吓氣。」

食品零售業界代表李豐年，他認為申請速度較快，可以協助業界保住企業命脈。（袁澍攝） 另外食品業界代表李豐年也表示對計劃歡迎，「大家都開心、期待」；他亦認為今次計劃較快，六月底就可以有錢派，保住企業命脈。他並預估，中小企應該大多數都會申請，大企業可能因為人數流動多而多些考慮。珠石玉器金銀首飾業商會理事長黃紹基也表示計劃令企業、打工仔見到希望。

鍾國斌表示計劃對業界有吸引力，可以協助保留員工，惟部分業界代表對罰則、計劃涵蓋範圍有擔憂。（盧翊銘攝）

自由黨主席、飲食業界立法會議員張宇人則表示，相信保就業計劃及7月中的一萬元「袋入袋」後，飲食業失業、開工不足情況會減輕，預測「失業率會在5月、6月平穩下來。」不過他也指，有運輸業、建造業人士反映，因聘請的僱員都需要「有牌」，短期內或難補足人手，故希望政府可以放寬。

張宇人指有運輸業、建造業人士反映，因聘請的僱員都需要「有牌」，短期內或難補足人手，故希望政府可以放寬。（盧翊銘攝）

自由黨副主席、批發及零售業立法會議員邵家輝則表示「保就業計劃」可以令零售業失業率煞停，但指業內租金壓力仍很大，批評業主不願減租。他並擔憂社會事件持續，業界仍面臨極大壓力。