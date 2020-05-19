新冠肺炎｜失業率創11年新高　學者指保就業計劃可助社會暫時捱住

新冠肺炎疫情持續數月，就業市場亦不樂觀。 政府今日（19日）公布失業率最新數字，2月至4月最新失業率升至5.2%創2009年以來新高。另外失業人數增加4萬人至20.25萬人，重返2009年水平。學者認為數字反映失業情況較為嚴重，但認為政府「保就業計劃」可助社會暫時捱住，長遠仍需要等政府放寬限聚令，及解除出入境限制，就業情況才有望改善。

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香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，今日公布的失業率數字是2至4月的平均數，對比首季的數字4.2%，他認為增加速度「快咗啲」。不過，他認為近日疫情趨緩，加上政府放寬限聚令，市民外出消費增加，預計失業情況不會惡化，「數字已經見頂，5月會有改善。希望開返關，有機會跌去3點幾。」

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為4月的失業率數字或已見頂。（資料圖片）

「保就業計劃」可助社會捱住

政府早前推出「保就業計劃」，他說措施都是希望企業都可以保證3月底的就業人數，對於就業情況「可以幫到啲，幫手捱住，但始終經濟復甦不是靠政府養，而是靠市場。」

勞工及福利局局長羅致光（中）及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀（左），於5月18日記者會公布「保就業」計劃細節。（歐嘉樂攝）

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才則表示，失業率計算方法是3個月的平均數，4月的失業率將整體數字拉升到接近5%的情況是「回歸後唔多見，但都證明失業情況頗嚴重。」

他指失業率屬滯後數據，加上外地如歐美地區即時失業率數字都飆升，擔心本港未來後兩個月的失業率或隨外圍繼續上升，即使升至2003年約8%失業率水平「都唔出奇」。惟他認為，今次政府動用逾2,900億元救市，其中保就業計劃可以助餐飲業、零售業「捱多幾個月」，預料之後失業率不會即刻大升。