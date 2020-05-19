公務員逆市加薪　受訪市民反倡凍薪　將錢幫貧苦大眾

薪酬趨勢調查委員會的公務員工資調查於今日（19日）出爐，今年高層公務員可獲加薪1.68%，而中、低層公務員則加薪1.98%，增幅為近10年最低。最新勞動人口統計數字，2月至4月期間失業率為5.2%，為10年來的高位。 有公務員表示應凍薪與市民共時艱，亦有市民指基層公務員如消防員及救護員等值得加薪，而高薪厚職的高官應自願長期減薪。

經濟受疫情打擊，失業率急升至近十年最高。（歐陽德浩攝）

公務員：應凍薪與市民共時艱

不願上鏡、稱中層公務員、月薪約五萬的莊先生指，根據去年的薪酬趨勢調查委員會的數據，本來預料今年將不獲加薪。但是他認為公務員應凍薪與市民共渡時艱，又指經濟不明朗，明年或許會減薪。

「始終鐵飯碗先更要加人工」

於銀行工作10多年的冼先生擔心被裁員，指已有兩成朋友失業，但暫時未觀察到銀行業有裁員的情況。他指，目前環球經濟差，若今年第三季大規模裁員，亦不會感到驚訝。他對明年的情況亦感到悲觀，「年尾經濟可唔可以復蘇，要睇返中美貿易戰幾時完，國內差嘅話香港會更加差。」

他認為若今年公務員繼續加薪是應得的，因在經濟環境大好，私人企業員工薪金飆升時，公務員薪金加幅卻追趕不上市道。「始終鐵飯碗先更要加人工，逆市先彰顯公務員的優勢。」

於銀行工作10多年的冼先生擔心被裁員，指已有兩成朋友失業。（歐陽德浩攝）

建議高官減薪 消防救護等低層公務員加薪

然而不上鏡、任職保險銷售員的陳先生並不擔心裁員，指疫情對保險業的影響不大，因保險是就像手機月費是必須品，市民的購買意慾不減。

他不滿意公務員仍能保持加薪，指公務員工作態度散漫，「做得公務員都會話多做多錯，少做少錯，唔做唔錯。」他認為基層公務員如消防、救護等，反而值得加薪，而高薪厚職的高官，卻應自願長期減薪，與市民共渡時艱。

基層市民：做得唔好就應該減人工

而電訊銷售員郭先生指，最近受疫情影響致跑數壓力大，相比去年每月減少了三成的單數。他同樣不滿意公務員繼續加薪，「唔係個個都好彩搵到錢，啲錢係應該幫貧苦大眾。」他又指特首林鄭月娥聲稱「同心抗疫」卻不願減薪，斥責「做得唔好就應該減人工！」