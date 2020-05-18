海洋公園解釋薪酬開支上升：增聘兼職員工　加薪屬合理水平

海洋公園因財困向立法會申請撥款54億元救亡，有報道指海洋公園員工薪酬開支每年仍有增長。園方回應指，自主席孔令成上任後一直謹慎控制成本，上任後總經營成本一直控制在平均13億元。 園方於2014/15年度至2018/19年度員工薪金按年調整，幅度為2%至4.8%之間。其中公園管理層薪酬在2016/17年並沒有調整。當中因應增聘兼職員工及支付全職員工的加班津貼，令薪金開支相應提高，但稱增幅為合理水平。

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海洋公園於教育餐飲、夜間活動及表演節目等增聘兼職員工。（盧翊銘攝）

海洋公園指，全職員工人數於2018/19年度為1,946名，與2013/14年度的1,937人相若。至於整體員工薪酬，海洋公園於2014/15年度至2018/19年度期間維持員工薪金按年調整，幅度為2%至4.8%之間，其中公園管理層、即經理級以上職級的薪酬在2016/17年並沒有調整，而全體員工在2017/18年度及2018/19年度的薪酬調整每年不多於3.5%，2019/2020年度則實施凍薪。此外，自2016/17年度開始，並沒有向員工發放任何花紅及獎金。

籌備水上樂園增設一個部門

至於整體薪金開支，自2017/18年度開始，由於公園需要積極開源，包括為加強教育項目﹑增加餐飲及擴展夜間活動、大型表演節目等，海洋公園需要聘用較多兼職員工。而在2018/19年度，園方為籌備水上樂園的營運，增設一個部門，約增聘10多人；加上教育、餐飲、夜間活動及表演節目等兼職員工，當年共聘用了3,445名兼職員工，較2013/14年度的3,092人增加約11%。

經營成本平均每年約13億元​

海洋公園指，過去幾年致力提升園內消費，而2018/19年度的人均消費相較2014/15年度提升36%，反映公園發展方向正確。而公園一直竭力開源，以有限資源提高遊人遊園體驗，迎合市場急速變化的口味，加強餐飲、盛事活動及舉辦小型演唱會等，以增加園內消費，但亦因而需聘用額外的兼職員工及全職員工的加班津貼，薪金開支因而相應提高，但稱增幅屬合理水平。自孔令成於2014/15年接任主席後，至2017/18年度，總經營成本一直控制在平均13億元左右，與上任前的2013/14年度相若。

海洋公園近年人工佔收入比例明顯上升。（香港01製圖）

人工開支持續增長

園方近年年報顯示，董事局主席孔令成在2015年年度（即2014年7月至2015年6月）上任至今共5個年度，首年收入為19.68億元，然而第二年即2016年度，收入就大跌17.9%至16.15億元。在收入增長之下，收入減去人工及其他經營成本的經營溢利卻未能同步，2019年度更按年大跌43.3%至1.91億元。在計算稅、息、折舊及攤銷之後，更是連續第4年錄得虧損，由2018年度的蝕2.37億元進一步擴大至蝕5.57億元。

人工開支卻上升，由2015年的6.8億元增至2019年的7.72億元。2016年至2019年3個年度收入都有增長，分別按年增加0.03%、4%和2.9%。然而這幾年的人工開支，按年增長竟高達0.03%、6.86%以及10.1%，明顯高於收入增長。