【沙中線】港鐵主席歐陽伯權重申會依合約追究　已改良工程管理

港鐵今日（20日）於九龍灣展貿中心舉行周年股東大會，主席歐陽伯權、行政總裁金澤培於會前見傳媒。 歐陽伯權指，沙中線獨立調查委員會的最終報告，確立了車站的設計安全，未來會全力以赴，確保能於2021年讓屯馬線車全線通車，而沙中線過海段目標於2022年啟用，希望盡快完成所有工程。他又指，會依據合約精神追究承建商無依照設計施工的問題。 金澤培則指，3月及4月的乘客量比2月更差，惟希望隨疫情受控、限聚令放寬，可令客量回升。

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歐陽伯權表示，今次是首次主持股東大會，而2019年對港鐵而言是非常艱辛的一年，而挑戰亦會不斷出現。他指，屯馬線第一期於2月通車後，為市民帶來方便感到欣喜。他又說，沙中線獨立調查委員會的最終報告，亦確立了車站的設計安全，未來會全力以赴，確保能於2021年屯馬線車全線通車，而沙中線過海段目標於2022年啟用，希望盡快完成所有工程，為各車站帶來分流作用。他又指，希望立法會可支持追加撥款。

他亦指，疫情對各行業都有巨大影響，港鐵年初的乘客量已下跌40%，單在1、2月已損失13億元利潤。他強調，縱使困難多同事都會迎難而上。而港鐵一定會以香港為家，與香港人共同度過難關，例如7月1日起車票會變成八折，為期6個月；車站及商場的租金減免等措施，都會繼續檢視落實後的情況。

疫情影響 須尋找其他原材料

金澤培指，接受沙中線調查委員會的建議，至於因工程延誤引起的額外管理費，的確與政府在不同觀點，但會根㯫合約精神與當局繼續磋商。金澤培補充，港鐵已按照委員會一系列措施建議，改善地盤管理制度，故2019年2月起利用數碼化檢測表格，至今相關紀錄均齊全。因應疫情影響，金澤培承認沙中線工程的供應鏈一度受影響，須尋找其他地方的原料供應；且人手方面，內地工人一度未能返港，以及有韓國及德國專家來港出現困難。但整體而言，相信工程支出會盡力維持目標。

歐陽伯權指，調查委員會的最終報告，指出港鐵的不足之處，會一一接受並改善。至於原材料價格上升，他指會繼續檢視其他渠道，控制成本。至於是否追討禮頓甚至日後剔除其投標港鐵工程的資格，歐陽伯權及金澤培都同重申，會依據合約精神，只要有可追討的地方，必定追究。

金澤培又指，3月及4月的乘客量比2月更差，惟希望隨疫情受控、限聚令放寬，可令客量回升。