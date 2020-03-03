【沙中線】政府拒付13億管理費：陳帆不怕港鐵股東提告

立法會今(3日)召開鐵路事宜小組委員會會議討論沙中線工程預算撥款申請事宜，最新超支數字逾100億港元。運輸及房屋局局長陳帆會後見傳媒時表示，政府有信心100億數目足夠如期完成沙中線餘下工程，指整個預算包含十多億應急費用，政府可預見的風險亦包含在內。 政府拒絕向港鐵支付逾13億的項目管理費，記者問陳帆會否擔心港鐵小股東反告港府。他表示，政府對13億管理費用的立場非常清晰，政府及顧問團隊的專業意見都找不到充分理由要向港鐵公司支付任何額外管理費用，當局有信心無論在任何情況下理據都會獲認同。

被問到假如肺炎疫情持續或鐵路受到破壞會否令工程有可能超支，陳帆回應指希望大家愛護香港，重申若然設施無受破壞，相信撥款足以應對餘下項目推展。（鄭子峰攝）

陳帆又指，委託協議上就項目管理費用有清晰定義，在甚麼情況下才可以有增減，而在整個過程中清楚見到，整個項目無論是委託範圍以至時間表都並無任何重大改變，按合約港鐵並不具有理由申索任何附加管理費用。

被問到假如肺炎疫情持續或鐵路受到破壞會否令工程有可能超支，陳帆回應指希望大家愛護香港，重申若然設施無受破壞，相信撥款足以應對餘下項目推展。疫情對工程影響方面，陳帆認為港鐵公司交代的幾項原因，包括內地工廠復工有所延誤、工人需要接受14天檢疫隔離、海外員工不願來港工作等，以上問題都不是不可以解決，政府亦正在非常努力控制疫情，他呼籲市民也注意衛生。