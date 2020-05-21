新冠肺炎│姚思榮促港府放寬限聚　讓旅行社推本地遊、樂園重開

新冠肺炎疫情「重創」旅遊業，主打內地及東南亞短線旅行團的「至尊假期」昨日（21日）宣布結業。旅遊界立法會議員姚思榮指，由反修例風波至今年初的疫情，旅遊業大受影響，今年以來已有38間旅行社結業，希望政府盡快放寬限聚令，讓業界推行本地遊、樂園可重開。

旅遊界立法會議員姚思榮希望港府盡快放寬限聚令，讓業界推本地遊，主題樂園盡快重開。（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚思榮表示，去年起政府擬修訂《逃犯條例》引發的風波，已對旅行社帶來影響，不少內地團憂政局問題取消行程，至今年初起受疫情影響，本港及各地相繼推限制政策，對旅遊業影響更大，今年以來已有38間本地旅行社結業。

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姚思榮指，疫情下出入境旅客人數接近零，本地遊受限聚令影響難開團，行業面對「零收入、開支續」，幸約1,700間本港旅行社中，約八至九成屬「微企」，相信在政府資助及李嘉誠基金協助下，可「捱一段時間」。他認為，現時已有足夠條件可重開主題樂園園區，希望港府盡快放寬限聚令，讓主題樂園恢復運作，旅行社可推本地遊，有現金流應付持續開支，

展望未來，他估計疫情仍須一段時間才能恢復，若疫情穩定，可研究分階段分地區放寬周邊地區（如澳門、深圳、珠海等）旅客的強制檢疫。