女警查案疑向報案人取優惠　以買Chanel袋Gucci波鞋　被控5罪提堂

女警數年前調查一宗詐騙案時，疑向涉案人索取Chanel及Celine手袋，及Gucci波鞋等名牌貨優惠，並涉嫌獲以低於市價兩至三成，購買一對價值4500元的耳環。廉署調查後，起訴女警4項公職人員索取利益罪，及1項公職人員接受利益罪；而涉嫌提供折扣的時裝公司部門經理，及一名珠寶公司文員，則各被控一項向公職人員提供利益罪。案件今（21日）於西九龍裁判法院提堂，3人暫時毋須答辯，押後至下月16日再訊，以待辯方給予法律意見。被告獲准以5000元保釋，期間不得接觸控方證人。

女被告李倩華被控5項罪名。(林樂兒攝)

3名女被告：李倩華（29歲，女警）梁慧嘉（45歲）及庄澳琳（31歲）。案發時，李倩華駐守油尖區刑事調查隊；梁慧嘉為時裝公司的部門經理，庄澳琳則是珠寶公司的文員。李倩華被控4項公職人員索取利益，及1項公職人員接受利益罪，另兩名被告各被控1項向公職人員提供利益罪。

女警疑向多人索取利益

廉署早前指，梁慧嘉、庄澳琳及另外一名報案人，曾向警方舉報一名女商人涉嫌就奢侈品貿易詐騙。李倩華於2017年7月獲指派為該案調查人員，其後疑向多人索取利益，其中該名女商人及報案人拒絕李的要求。

亦曾索取Nicolas & Bears折扣

4項公職人員索取利益罪指，李身為女警，於2017年9月20日及2018年1月15日，向莊詩敏索取Chanel及Celine手袋的折扣優惠，並於2018年1月8日，向黃姍姍索取Nicolas & Bears貨品的折扣；作為調查案件時，傾向於或保持傾向於優待兩人的誘因或報酬。

第三被告庄澳琳(中)。(林樂兒攝)

以員工價取得Gucci運動鞋

李另於2017年11月22日，向次被告索取以員工折扣價，取得一對Gucci運動鞋，作為調查案件的誘因或報酬。

而公職人員接受利益罪，則指李約於2018年2月11日，從第3被告接受利益，即以低於市價取得一對耳環，作為調查案件的誘因或報酬。

涉以低於市價購得耳環

次被告梁慧嘉則被控於2017年12月13日，讓李倩華以員工折扣價取得一對Gucci運動鞋。第三被告就被控約於2018年2月11日讓李倩華以低於市價取得一對耳環。

據悉，該運動鞋扣減員工半價優惠後，價值2450元；而耳環低於市價兩至三成，價值4500元。

案件編號：WKCC1322/2020