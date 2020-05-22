3女涉安排16歲少女賣淫提堂　事主疑曾2日接客8次　拒工作遭勒索

三名女子涉嫌安排一名16歲少女賣淫，高峰期更在兩天內接客8次，惟少女腹痛欲停，即被勒索逾3萬元，少女報警及求醫，證實患上性病。3名女子被控依靠他人賣淫為生罪名，今(22日)在西九龍法院提堂，全部毋須答辯，裁判官把案押後至本月28日再提訊，以讓警方安排認人手續，全部被告須還柙。

三名女被告：黃科恩、石素斯及陳映貝，被控依靠他人賣淫為生，在西九龍法院提堂。(資料圖片)

三名被告：黃科恩，22歲，售貨員；石素斯，22歲，診所護士；及陳映貝，21歲，美甲師，同被控一項依靠他人賣淫為生罪，指他們於今年5月3至11日期間，完全或部份依靠X賣淫的收入為生。

另石及陳被控一項勒索罪，指她們於今年5月12至16日，為獲益而以恫嚇方式，要求X交出33400元。

控方指女事主需與被告瓜分肉金

控方指，事主X透過黃認識另兩名被告，之後獲3人安排事主「接客」，每次肉金2600，事主可獲1000，其餘3人拆賬。事主曾在兩日內接客8次，惟數天後覺腹痛拒絕再接客，卻遭恐嚇要她交出3萬多元，否則會公開她的性交片段，及會騷擾其家人。

事主最後報警，檢查後發現患上性病，屬短時間內受傳染，現仍在留醫。辯方卻指事主曾在社交媒體稱自願做「兼職女友」。三名被告有作保釋申請，但遭拒絕。

案件編號：WKCC 1362/2020