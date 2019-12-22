男子分手後網上謊稱前女友賣淫致其慘遭上門騷擾　逃到深圳被捕

內地一名李姓男子和女友分手後，將前度女友個人資料貼到了網上，謊稱其是賣淫女子，導致其多次遭人上門騷擾。前度女友報警後，李男逃到了深圳。 12月19日（上周四），李男準備在深圳火車站乘車回老家梅州市五華縣時，被警方查獲，現已被羈押在派出所。

李男在深圳遭到拘捕，被羈押在看守所。（《南方都市報》）

涉案的李男今年26歲，一直在江浙一帶打工，2018年開始與黃姓女子談戀愛。一年多後，兩人因為性格不合分手，但李男覺得自己一直深愛著黃女，無法接受分手的要求，便一直死纏爛打，多次到黃女的公司要求復合。

黃女其後不但完全斷絕與李男的聯繫，甚至為了躲開李男，連工作都換了。李男因此惱羞成怒，由愛生恨，自2019年9月開始，多次在QQ群等平台發布黃女個人資料和住址，謊稱黃女是賣淫女子，導致多次有人上門騷擾黃女，嚴重影響了黃女和家人的生活。

黃女報警後，李男為了逃避法律制裁而逃到深圳，其後覺得風頭已過，準備從深圳站乘車回老家梅州市五華縣。李男由於當時攜帶了一瓶髮膠，被民警要求打開行李檢查，但李男卻作賊心虛逃跑。李男遭民警攔下後，民警發現李男是在逃人員。警方表示，李男已被羈押在看守所。

（《南方都市報》）