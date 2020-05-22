龍運巴士周日起接受多款電子支付　未納入交通補貼及2元乘車計劃

電子支付在港愈趨流行，龍運巴士今日（22日）宣布，周日（24日）起旗下所有巴士將提供多元化的電子支付系統，乘客屆時可使用非接觸式實體信用卡、Apple Pay、Google Pay 及 Samsung Pay等支付車資。完成付款後，收費器便會發出提示響聲，並顯示「歡迎乘搭」以代表交易完成。

九巴車務策劃部主管梁領彥表示，曾考慮將新電子支付系統擴展至九巴車隊，惟九巴涉及的路線較多、轉乘優惠亦較複雜，故現時未有確實時間表。（龍運巴士提供）

想享轉乘優惠要留意

由下周日（24日）起，乘客乘搭龍運的所有巴士，可透過拍卡或掃瞄二維碼 (「QR Code」)使用多元化電子支付系統。收費器會預設為成人票價，12歲以下的小童及65歲或以上的長者便須在上車時，自行按收費器右上角的按鈕，以享半價優惠。

新系統亦適用於龍運的轉乘優惠，但乘客必須使用同一張信用卡式同一個流動支付帳戶付費，方可享用第二程車費轉乘優惠，否則兩程支付方式不同，便不能享有轉乘優惠。

另外，倘希望使用同一張卡或同一個帳戶替多於一位乘客付款，每次交易之間則須相隔5分鐘。

由下周日（24日）起，乘客乘搭龍運全線巴士，均可使用多元化電子支付系統。（龍運巴士提供）

然而，使用新系統未能涵蓋在政府的「公共交通費用補貼」計劃，以及長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠。倘要領取上述補貼或使用優惠，則須使用八達通付款。

而龍運早於今年3月15日，已率先在7條路線、約100部巴士試行電子支付系統，並錄得近3,000宗交易紀錄，當中系統運作暢順，乘客反應理想。

現階段未計劃擴展至九巴

九巴車務策劃部主管梁領彥表示，曾考慮將新電子支付系統擴展至九巴車隊，惟九巴涉及的路線較多、轉乘優惠亦較複雜，會先檢視龍運全線車隊投入新系統後乘客的反應，故現階段仍未有九巴投入新系統的確實時間表。

因應新冠肺炎疫情，九巴今年2月至3月的乘客量一度下跌四成，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，疫情近日有所緩和，客量跌幅有所收窄，惟相對疫情前仍下跌兩成。