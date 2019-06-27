九巴龍運全職員工今年加薪4.8%　月薪車長底薪增不少於950元

九巴及龍運今日（27日）宣布，全職員工本年度的加薪幅度為4.8%，月薪車務及維修員工底薪增加不少於港幣950元，八成相關月薪車務及維修員工的月入加幅約為5.5%。九巴指，薪酬加幅追溯至今年6月1 日生效；文職人員等職系員工的薪酬加幅則於9月1日生效。 翻查資料，去年九巴加薪幅度為5%，即今年加幅微跌0.2個百分點。

九巴全職員工今年加薪幅度為4.8%。（資料圖片）

九巴今日向員工發通告，指全職月薪車務及維修員工的薪酬加幅為4.8%，底薪增加金額不少於950元；半職月薪車長（包括其職系的退休重聘車長）的加幅亦為4.8%。九巴指，6月份薪津增加金額將於今年8月7日、隨7月份新糧補發。

日薪員工及時薪員工方面，九巴指加幅同為4.8%，其中站長時薪將增為62.8元、技工70.5元、站務管理員為57.7元、高級技工為79.3元。

九巴表示，以新入職月薪車長每天工作八小時計算，計及年終雙糧，平均每月收入達港幣18,867元；若以每天工作十小時計算，平均每月收入超過港幣24,500元。而除加薪外，亦同時提升多項前線員工福利，包括優化工程部月薪維修人員薪級表、調升月薪車長通宵津貼金額等。

汽車交通運輸業總工會九巴分會會長黎兆聰表示接受是次加薪方案。他指，由於月薪車務員工及維修員工的底薪增加不少於950元，其加薪幅度實際上高於4.8%，稱有月薪車長的加幅更高達7.7%，令到原本薪酬較低的員工，追上其他員工。在福利方面，他又指九巴承諾為車務督察提供每年12天加班津貼雙計等，促使勞資雙方達成協議。

黎兆聰表示，是次加幅並不遜色於公務員；而且九巴自2014年起已沒有加價，收入難免受影響，故認同是次加薪方案。