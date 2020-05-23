新城市和你唱｜兩少年涉刑毀喜茶提堂　1人還押1人10萬元保釋

上周三（13日）沙田新城市廣場有人發起「和你唱」活動時，有黑衣人闖入商場4樓「喜茶」並破壞電子屏幕、收銀機等設施，被埋伏的便衣警拘捕，2人被控「刑事毀壞」罪，為兩名15歲少年。 二人今日（23日）上午在粉嶺裁判法院提堂，暫毋須答辯，一人獲以10萬元保釋，需遵宵禁令及禁足新城市廣場，另一人則還押兒童院至6月29日再訊。

上周三（13日）有網民在新城市廣場進行和你唱活動，兩名便衣男警突然於商場4樓飲品店喜茶的門外，制服一名黑衣人，並對現場人士噴胡椒噴霧。（資料圖片/羅君豪攝）

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有網民上周三發起於沙田新城市廣場「和你唱」示威行動，有黑衣人期間到商場4樓的連鎖飲品店「喜茶」內，破壞收銀機及八達通機等設施。警方調查後，以刑事毁壞罪，拘捕該兩名15歲男學生，二人今日於粉嶺裁判法院少年法庭提訊，暫時毋須答辯。

其中一人獲母親提供人事擔保10萬元保釋，期間不得離港，並禁足沙田新城市廣場，須守宵禁令；而另一人則還押兒童院至6月29日再訊。

控罪指稱，兩名被告今年5月13日在沙田新城市廣場1期4樓「喜茶」內，損壞兩部收銀機顯示屏和一部八達通處理器，總值15,200元。另外，警方早前先後拘查2名16歲男童，同樣以「刑事毀壞」罪名落案，早前已經提堂。