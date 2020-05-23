DSE歷史科｜政黨擬司法覆核DQ試題　考評局：會確保依時完成評卷

新冠肺炎致中學文憑試兩度延期，最新目標放榜日為7月22日，惟DSE歷史科問及中日關係的必答題引起爭議，考評局在教育局要求下決定取消試題並按考生其他答題表現調整分數，決定引起學界不滿，有政黨擬申請司法覆核及禁制令，圖阻考評局取消試題。司法覆核需時，會否致放榜日再度推遲？ 有大律師不具名地表示，估計法庭會考慮文憑試放榜日臨近而安排「快期」，參考《緊急法》司法覆核的情況，預計最快需時約一個半月。考評局回覆《香港01》時表示，目前不宜對司法覆核作過度揣測，但深信撤題決定基於合法合理依據，若出現司法覆核，考評局及其法律團隊會認真處理，並盡力確保歷史科評卷工作依時完成，並稱考評局不會評改有關分題。

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目標7月22日放榜

新冠肺炎致中學文憑試兩度延期，最新目標放榜日為7月22日，司法覆核會否導致再度推遲放榜？有大律師不具名表示，司法覆核一般需時數月，惟「趕放榜」是重要考慮，影響人數多，相信法庭會盡量安排「排快期」。由於現時法庭需處理的案件眾多，參考早前民主派申請司法覆核《緊急法》，料判決最快要在申請後約一個半月才「出爐」。

眾志副主席：或致放榜推遲

香港眾志副主席鄭家朗今日（23日）透露，將在下周初申請司法覆核，讓法庭審視取消試題的決定有否涉及不當考慮；並申請禁制令，要求考評局沿用原來試題及評份參考批改試卷。

對於教育局局長楊潤雄表示，尊重市民申請司法覆核的權利，惟希望他們想清對考生是否好事。鄭家朗指，司法覆核或會推遲放榜，但強調事件源於教育局突然介入，申請司法覆核原意是維護文憑試國際認受性。

鄭家朗又透露，正邀請台灣、澳洲、英國等地的政黨或教育組織，向當地教育部門了解刪題對文憑試認受性的影響。

考評局：不希望任何司法程序影響閱卷或放榜

考評局回覆《香港01》查詢時表示，目前不宜對司法覆核作過度揣測，但據目前評估及為考生利益着想，考評局不希望任何司法程序影響閱卷評級程序或文憑試放榜，重申考評局深信撤題決定是合法合理，若出現司法覆核，考評局和其法律團隊會認真處理。



若出現司法覆核，考評局將如何處理歷史科閱卷？考評局指，會盡力確保歷史科評卷工作依時完成，但不會評改有關分題。