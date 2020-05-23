DSE歷史科｜考評局DQ中日關係試題　香港眾志：料下周初司法覆核

中學文憑試歷史科必答題之一要求考生回答是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起爭議，在教育局要求下，考評局昨日（22日）公布決定取消該題目。多個教育團體今日（23日）舉行記者會，表示收集逾七萬七千名市民聯署反對取消歷史科試題，當中包括逾千名應屆歷史科考生及七千多名教師。有中五讀歷史科的學生憂此例一開、「龍門任搬」，對香港教育失信心；另有前線老師質疑由考評局委員會，而非專責考核事宜的公開考試委員會裁決有欠妥當，促考評局按慣例批改試題，再視乎表現決定需否刪題。 香港眾志副主席鄭家朗透露，中學生行動籌備平台已尋求法律意見，最快下周初申請司法覆核及禁制令，圖阻考評局取消試題，由於處理需時，不排除須延遲放榜。

蔡寶瓊：公開試經年累月才得到國際承認

考評局昨日正式公布，基於考評專業、課程範圍、考生利益等，認為該題設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標，決定取消該條2(C)題目；並參考同卷其它題目，以兩方法估算考生可能取得的分數，再選取較高的分數為該題最終得分，以保障考生利益。

取消試題引起學界嘩然，多個教育學術及專業界別人士今日（23日）舉行記者會，表明反對決定。中文大學教育學院前副教授蔡寶瓊在會上指出，香港公開試得到國際承認，是基於公平可靠及程序公義，制度靠經年累月確立，惟是次公務員之首，行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄帶頭破壞程序公義，有違培訓學生獨立自由思考的教育目標，影響學生福祉。

修歷史中五女生憂「龍門任搬」、對考評制度失信心

有出席記者會的應屆歷史科考生Thomsa認為，題目屬常見的開放式題型，而高中三年訓練亦讓考生有足夠能力及知識回答，擔心考評取消該題會影響其成績，質疑「如何調整計分都無法做到公平」。

而中五有修讀歷史科的黃同學亦表示，歷史科精粹是訓練學生懂得批判思考、借古鑑今，不理解為何一條簡單的中日關係題目要被取消，憂心明年文憑試會再現「龍頭任搬」的情況，質疑考生做所有題目前要自我政治審查，令人對香港教育及考評制度失去信心。

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教局副秘以吸毒類比 科大成名：凡事皆有利弊、學術上可探討

教育局副秘書長康陳翠華今早否認要求取消試題屬政治決定，更以「吸毒利多於弊」類比，稱題目「超越道德底線」。科技大學社會科學部副教授成名認為，部分國家容許輕量吸食禁制藥物，若康陳翠華是真心所言屬無知，「如果她說真心話，我很奇怪為何這種識見之人能做到如此高層官員，否則是政治投機的機會主義者。」他指，大學收生時著重學生會否挑戰既有知識，且凡事皆有利弊及優劣，學術探討「吸毒利多於弊、弊多於利」並無不可。他又直言，港版國安法臨近，憂心香港會重蹈專制國家舊路，「太多機會主意者以權踐踏人權及人類尊嚴。」

前中學校長劉修妍亦認為，高中學生有能力思考判斷，與幼稚園及小學生不同，即使是吸毒議題，亦可進行客觀學術探討，多角度、多層次（如醫學、物理知識、心理及社會影響）思考有否利處、弊處。她強調，教育界應培養學生求學問、求真相，並學會道德選擇，而非避而不談。

最快下周申司法覆核 料需時最少兩個月

香港眾志副主席鄭家朗質疑考評局決定涉政治壓力，透露將在下周初申請司法覆核，了解取消試題的決定有否涉及不當考慮，並申請禁制令，要求考評局沿用原來試題及評份參考批改試卷。



司法覆核需時，鄭家朗直言，最快亦可能需要兩個月，或令放榜延遲。惟他強調，申請司法覆核的出發點是維護文憑試國際認受性。他又透露，正邀請台灣、澳洲、英國等地的政黨或教育組織，向當地教育部門了解刪題對文憑試認受性的影響。