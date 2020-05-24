新冠肺炎｜港府包機接港人　駐武漢辦馮浩賢：眾撤離國家中最成功

新冠肺炎全球大流行，其中武漢率先爆發，更於1月23日「封城」圍堵疫情。香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢留守當地3個月，亦終於上月返港，他今(24日)於港台節目受訪時回顧指，疫情及封城決定始料不及，形容只能見招拆招。馮指，自己本可於封城前離開，但有感自己作為本港代表，不能獨善其身，遂留守當地協調指揮，期間曾安排千里送藥及統籌包機返港行動。 他指，至今共知悉14名當地港人感染，兩人不幸死亡，由於當地醫院超載，期間需代撲病床。他又指，本港包機返港行動，是眾國家中最成功，因為航班最為準點及接載最多人，對於外間批評港府安排包機太遲，他則解畫指，明白本港同事難處，因不只需照顧武漢港人情況，亦需顧及本港檢疫能力。

馮浩賢是香港駐武漢經濟貿易辦事處主任，過去數月一直留守崗位，協助滯留湖北的港人。（資料圖片）

自武漢於1月23日起封城，馮浩賢便於當地留守3個月，其後於4月中返港。他指，歸來後有回家感覺，因為心中有牽掛，終可放下心頭大石。他又感謝妻子的支持，笑指她期間沒給任何壓力，「唯一就係叫我注重衛生，可以不用瞻前顧後」。

本已訂機票回港 惟照顧當地港人及同事責無旁貸

他表示，疫情始料不及，其中華中3個辦事處，武漢有廿多名員工，7個是從本港派駐；他稱，所有人均無經歷過封城，回想1月23日封城之初，凌晨4時有同事來電，稱從公安系統獲悉封城消息。他笑稱，自己本有6小時可「逃跑」(於封城前離開武漢)，亦早已訂購當日早上航班機票回港過年，但當時心內「閃一閃」，基於職責及使命感，決定留守武漢，「照顧當地港人及同事責無旁貸」。

他指，當時與兩個「上司」(時任政制及內地事務局局長聶德權及妻子)交代後，便將辦公室化身臨時指揮部，協調本港同事工作，但因公共交通停頓，幾位當地同事未能上班。他又指，封城後武漢市是靜止狀態，最初超市等仍有營業，2月初則擴大至封閉小區，小區可互相團購，惟他居住酒店住宅，生活必需品需自行張羅。封城逾月，生活亦被打亂，他笑言自己亦學會煮飯，「生活有好多嘢係迫出來，工多藝熟」，惟工作太繁忙，平日多數只吃公仔麵。

防護用品方面，去年12月31日回港放聖誕假，已致電當地同事做好準備，亦有通知本地需作防範，因曾經歷沙士，「知唔講得笑」。最初封城有充足物資，封城後則見緊絀，幸得本港總部運送物資。

住處與爆發點距離甚近 回頭看亦冒一額汗

他指，自己作為本地代表，從無打算退縮，亦期望可掌握最新情報供本港研判疫情工作。回頭一看，他自己亦冒一額汗，因身處的居住地點及辦公室距離爆發點甚近，「華南海洋市場距離3公里，收重症大醫院也都只係3公里。」他稱，封城期間，感受到寂靜氣氛、街頭亦見冷清，「最多人係醫院」。他指，至今知悉共有14個當地港人不幸感染，其中11人身在武漢市，辦事處工作主要為他們撲病床，因當地醫療超負荷；封城期間亦有安排「千里送藥」行動，共協助3百多名有需要港人。

宣布安排包機後 辦事處求助「火箭級上升」

自港府宣布安排包機後，辦事處來電求助「火箭級上升」，3月中更累計接獲4千多個來電，始發現當地留守人士不只最初預料的300人，最終累計數千人。港府安排8班包機接載當地港人返港，期間有進行統籌工作，亦有到機場「送機」。「咁多個地方搞撤退，我們是最成功」，他自評本港包機返港行動，是眾國家、地方中最為準點及接載最多人，「覺得協調係成功，走得順暢」。

對於外間批評港府安排包機太遲，他則解畫指，明白本港同事面臨難處，因不只需照顧武漢港人情況，亦需顧及本港檢疫能力。