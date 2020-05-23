【新冠肺炎】康文署15泳灘重開　石澳泳灘冷清　有市民雨中BBQ

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎疫情近日有所緩和，康樂及文化事務署早前宣布，今日（23日）起率先開放轄下共15個泳灘，而其餘泳灘則繼續關閉。

《香港01》記者今日到其中一個重新開放的石澳泳灘視察，相信因天雨關係，現場氣氛較為冷清，僅有零星市民帶同小朋友到泳灘游泳，亦有部分人士結伴在雨中燒烤。

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康文署周二（19日）宣布，轄下15個泳灘今日起重新開放，當中包括石澳泳灘、赤柱正灘泳灘、銀礦灣泳灘及黃金泳灘等。

泳灘重開首日，記者前往石澳泳灘視察，有數位救生員在場當席，惟因天色陰暗，前往泳灘的人流稀少，僅有部分旅客撐著雨傘前來「打卡」拍照留念；有零星家庭帶同小朋友到泳灘游泳，以及有市民在雨中燒烤。

石澳等15泳灘重開，雖然天氣欠佳，但有市民到來雨中觀浪。（廖雁雄攝）

同時，因應康文署早前表示，為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，沖身格及沖身花灑頭均會以「隔一個，開一個」方式開放。故現場所見，石澳泳灘的沖身格，每兩格便有一格以膠帶封鎖，避免市民交叉感染並保持適當距離。

康文署15個重開泳灘

香港島：

深水灣泳灘

淺水灣泳灘

赤柱正灘泳灘

石澳泳灘

新界：

洪聖爺灣泳灘

貝澳泳灘

銀礦灣泳灘

長洲東灣泳灘

清水灣第二灣泳灘

廈門灣泳灘

馬灣東灣泳灘

更生灣泳灘

麗都灣泳灘

黃金泳灘

蝴蝶灣泳灘

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