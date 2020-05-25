新冠肺炎｜回收基金兩措施支援回收業　共批出580項目涉款9200萬

新型冠狀病毒肺炎疫情重創本港多個行業，回收基金推出「一次性回收業抗疫資助計劃」及「一次性租金資助計劃」支援業界。環保署表示，截至今日（25日）回收基金已批核逾410宗「一次性回收業抗疫資助計劃」申請，涉款約5,000萬元；而「一次性租金資助計劃」則批核了逾170宗申請，涉款約4,200萬元。

回收基金推出「一次性回收業抗疫資助計劃」及「一次性租金資助計劃」支援回收業。（資料圖片／盧翊銘攝）

為緩解業界面對的經營困境，回收基金撥備一億元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」，每家回收商可獲最高達一半營運成本的即時財務支援，為期6個月，資助上限為港幣12萬元，資助期由今年1月1日至6月30日。

另外「一次性租金資助計劃」則獲撥備2.5億元，資助期由原本去年10月至今年3月，延長六個月至今年9月，延長期間的租金資助幅度亦由原先的50%增加至75%，每戶全期12個月最高租金資助額為37.5萬元。

兩項措施截止今日共批逾580宗申請及發放九千萬元。（資料圖片／盧翊銘攝）

環保署提醒，「一次性回收業抗疫資助計劃」申請限期為今年6月30日，而「一次性租金資助計劃」申請限期為今年9月30日。有關兩項計劃的詳情，可瀏覽回收基金網頁或致電回收基金秘書處。