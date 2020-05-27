腦退化婆婆長期留家　認知障礙症轉差曾迷路　家人多陪伴才好轉

新形冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，不少認知障礙症患者在家「困獸鬥」，令病情急劇惡化。現年70歲的李婆婆，5年前開始出現腦退化徵狀，自疫情爆發後，李婆婆再沒有每天到女兒家湊孫，只能留在家中，情緒欠佳，醫生診斷後病情急速惡化，自理能力大減，偶爾外出會迷路，體重亦由90多磅急跌至75磅。 李婆婆的女兒羅女士受訪時透露，李婆婆曾在3月31日於太子站附近迷路，至翌日凌晨家人都無法聯絡上她。幸惶恐之際李婆婆突然想起家人一句話「迷路要搭的士」才安全回家，此後羅女士每日都接母親到家中湊孫，一齊玩親子活動，煮營養餐，共聚天倫，現時李婆婆精神狀況轉好，羅女士寄語同路人，「千祈唔好迫，陪佢哋做鍾意嘅事」。

李婆婆（背向者）因疫情長期在家而病情惡化，女兒羅小姐（左二）現時會抽空與母親玩益智遊戲，延緩病情。（張浩維攝）

「最近開始，當天黑或落雨，就影響媽媽嘅方向感，無意識迷咗路，無意識要幾點返屋企。」李婆婆的女兒羅女士受訪時表示，在疫情前，母親每日都自行到其家中湊孫，閒時會出街閒逛，亦能自理到醫院覆診，但疫症爆發後長期留在家，只有間中與家人通電話，生活規律大大改變。

3月31日「敏感日子」太子迷路

今年3月31日，羅女士發現母親落街後一直未有回家，由於沒有攜帶手提電話，家人全日都無法聯絡她，「嗰日係敏感日子，仲要喺太子，我哋報警話搵唔到媽媽，真係好擔心。」至凌晨2時，大廈管理員通知羅女士，指李婆婆已安全回家，羅女士形容「簡直係神蹟」，「媽媽話因為無平常乘搭嘅車，突然諗起家人成日提醒佢，一旦迷路就截的士，所以先返到屋企」。

迷路事件後令羅女士憂心忡忡，因此決定在4月起每日由親人接送母親上家湊孫，她又安排母親與女孩一齊包餃子、玩益智遊戲、猜謎語、畫畫等，羅女士又會煮兒時常吃的粉絲蝦米給母親食，希望可以喚起母親更多記憶，羅女士指母親「塊臉有返啲肉」，希望其他照顧者都多關心患者情況，寄語同路人：「千祈唔好迫，做佢哋鍾意嘅事，逆境中都有出路。」

內科專科陳鎮中醫生（左）提醒在疫情期間，應多陪伴患者；一級職業治療師文紫瑩小姐（右）建議患者可參與網上活動，訓練腦力。（張浩維攝）

內科專科醫生陳鎮中表示，認知障礙症不能根治，只能靠治療或認知訓練延緩惡化，但由於疫情期間，患者長期在家，又減少覆診，長期缺乏社交互動，治療一旦鬆懈，惡化速度可以非常迅速，而且難以逆轉。

醫生：要補充醫學營養

陳又指出，早前接獲求助，一名患有認知障礙症90歲伯伯困在家中太久，突然有不尋常舉動，「根據佢家人形容，係想『擒』阿婆」，伯伯家人將婆婆帶走後送伯伯入院，伯伯其後情況轉差，現時卧床不起，未能認到親人，「本身仲有3至4年先到呢個程度，但只係幾個月就已經到咗」。

陳表示，應付認知障礙症有四大支柱，分別是認知訓練、健腦運動、醫學營養及藥物治療，患者可以利用網上平台訓練認知；家人多陪伴患者傾談；家人亦應確保患者補充足夠醫學營養，保障患者正常腦部營養水平預防惡化；及密切留意患者服藥情況，確保沒有擅自漏服或停藥。

職業治療師：可上網訓練刺激腦部

基督教家庭服務中心一級職業治療師文紫瑩指出，機構一直有網上訓練小組，透過即時視像通訊軟件與患者做手工、簡單運動及認知刺激訓練，而本港疫情逐漸放緩，不少長者日間中心都開始恢復服務，家人宜盡快與社工聯絡，重新安排訓練時間。