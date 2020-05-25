懲教助理涉收受燒鴨案｜探監被笑索燒鵝髀　老闆娘稱碰巧店無燒鵝

壁屋監獄一名懲教助理，被指前年農曆年收取一名探監婦人兩盒燒鴨，被控索取及接受利益罪名，他否認指控，案件今（25日）在觀塘法院開審。燒味店老闆娘供稱，她往監獄探兒子時，認識她稱之為「肥sir」的被告，「肥sir」曾笑眯眯多次向她索燒鵝髀，她也有問會否有問題，對方沒有回應。至農曆年她再往探監時，便準備兩盒燒味，惟當日店內無燒鵝只有燒鴨，便把燒鴨放在「肥sir」工作的地方，並有說：「恭喜發財，身體健康。」對方亦作了恭賀手勢回應。

被告尹志亮被指向探監婦人索取燒鵝並收受了燒鴨。(李慧娜攝)

被告尹志亮，55歲，現已退休。案發時是壁屋懲教所探訪組主管，負責管理壁屋囚犯的探訪事宜。控罪指他在2018年2月15日，向女子朱妙雲索取一隻燒鵝髀；以及在去年2月17日接受朱提供的一隻燒鴨。

每天探望兒子認識被告

朱妙雲獲豁免起訴書下作證，她指兒子在2017年5月起被還押在壁屋監獄，她每日均會到監獄探望兒子，期間認識了被告，並得知被告為管理監獄等候區的主管，她亦會稱被告為「肥sir」。

被告初索燒鵝髀以為講笑

朱續指，她曾向被告提及其丈夫在街市經營燒味店，在2017年約8月至9月她往探望兒子時，被告笑眯眯地向她索燒鵝髀，她當時以為被告開玩笑。

至同年年尾及2018年年頭，被告又再向她索燒鵝脾，其中一次她亦有問被告：「我拎燒鵝髀畀你食有無問題？」但被告沒有回答。被告在2018年農曆新年前，曾問朱何時會再來探望兒子。

證人朱妙雪稱被告笑眯眯問她要燒鵝髀時以為是開玩笑。(李慧娜攝)

過年探監斬兩盒燒鴨

朱又稱，她在2018年大年初二時準備往探兒子時，在丈夫的燒味檔「斬咗兩盒燒鴨」，因為當日鋪內沒有燒鵝。她便帶同燒鴨往監獄，經過被告所在的等候區時，她將兩盒以發泡膠盒裝著的燒鴨放在桌上，並指向被告，當時她並有向被告說：「恭喜發財，身體健康。」被告終收下燒鴨，並以恭賀手勢回應。

案件編號：KTCC1759/2019