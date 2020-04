監獄行政主任香格里拉夏宮要享醫護半價優惠　懲教署轉介執法機構

新型冠狀病毒肺炎肆虐數月,本港確診個案累計破千宗。市面上不少商戶為答謝醫護人員不辭勞苦,自發推出各種醫護人員專享的優惠服務。 不過《香港01》今日(17日)收到投訴指,懲教署其中一間監獄的行政主任(EO),近日兩度光顧港島香格里拉大酒店米芝蓮一星餐廳夏宮時,出示懲教署職員證後稱自己「負責監察醫療單位」,在酒店經理解釋優惠條款後,仍要求享用該酒店的「為醫護打氣」優惠折扣,並再預約多4天使用該優惠。 懲教署回覆查詢指,署方今日(17日)接獲相關投訴後,已即時轉介其他執法機構跟進調查。

聲稱「負責監察醫療單位」 半價光顧兩次再訂四日枱

有稱是酒店職員向《香港01》表示,一所監獄的行政主任(EO),於4月8日光顧港島香格里拉大酒店的米芝蓮一星餐廳夏宮時,出示懲教署職員證後,稱自己「負責監察醫療單位」(According to him, hospital unit is fully under his supervision)。經酒店經理解釋優惠條款後,他仍要求享用該酒店的「為醫護打氣」優惠折扣,及後於4月12日再度到夏宮午膳,再度獲取醫護專享優惠,並再預約於本月17、19、25 及26日使用優惠。投訴人認為有關行為不誠實並發電郵到相關部門。

需出示醫護人員職員證方可享優惠

據資料,港島香格里拉大酒店於本月初推出為醫護打氣的服務優惠,只要出示醫護人員職員證,可以五折享用酒店午膳及晚膳。條款列明要向餐廳服務員出示醫院管理局轄下公立醫院與診所,或私家醫院的有效職員證正本,只適用於上限4人訂座。

港島香格里拉大酒店於本月初推出為醫護打氣的服務優惠,出示醫護人員職員證,可以五折享用酒店午膳及晚膳。(資料圖片 / 羅君豪攝)

懲教署︰重視誠信 若違紀必依法處理

懲教署回覆查詢指,署方今日(17日)接獲相關投訴後,已即時轉介其他執法機構跟進調查。署方十分重視所有人員包括調派至署方的一般職系人員的誠信及操守,若發現任何違法及違紀行為,定必依法處理。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 12 + 11 + 10

院所醫院服務由衞生署醫護提供

據資料,懲教署所有懲教院所均設有醫院或醫務室,為在囚人士提供一般醫療及衞生服務,設病房、門診診療所和藥房,均由懲教署管理。個別院所醫院設牙科和X光檢驗,醫療服務則由衞生署的醫生護士提供,並由合資格懲教署護理人員予以支援,即完成在職訓練,持有醫療輔助隊發出的證書。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼