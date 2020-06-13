新冠肺炎｜初創研手機程式助共享抗疫物資　CEO：信香港人嘅愛心

新冠肺炎疫情持續數月，香港的防疫物資曾一度「洛陽紙貴」。「HK2gether共享抗疫資源」活動經過兩輪收集，從市民手中籌得近4萬個口罩、4千多支酒精搓手液及400餘包消毒濕紙巾。經過義工的重新包裝，這些物資將透過手機程式「Me2You」捐贈給有需要的慈善機構，再分配至需要的基層手中。 活動背後是本港一間成立未夠一年的初創企業Dory Tech，而行政總裁黃思遠更曾是太古集團、亞洲萬里通、國泰航空的高層。一年多前他創立了自己的公司，希望透過科技改人們的生活習慣，將閒置的資源流動起來。經歷了今次的活動，他對自己企業有更大的信心：「我好信香港人嘅愛心。」

曾任包括亞洲萬里通、太古可口可樂的高管，45歲的黃思遠在2019年創立了自己的初創企業，希望以科技改變人們的生活習慣。（袁澍攝）

黃思遠有一份「閃令令」的履歷，1998年加入國泰航空公司，先後派駐不同地區，其後更出任「亞洲萬裏通」行政總裁、太古可口可樂有限公司商務發展戰略總監……大公司的變動頻繁，他說自己遇到了「中年危機」，2019年8月他辭任大公司高管，創立了自己的初創企業，Dory Tech。在他最新的名片上介紹自己是「什麼都做的行政總監」，又俏皮地說，「做初創企業，其實係什麼都要做。」

從歐美到亞洲，從香港到內地，黃思遠直言想做一間影響力公司。他承認這個理念「或是行得太前，要搵條路來行」。然而45歲的他早已過了天真做夢的年紀，眼神中更多透露的是自信和篤定。問黃思遠到底篤信什麼，他說時代不斷在變，善用科技就可以改變人們的生活習慣。

程式推出撞正首宗個案 急速變陣收集防疫物資

Dory Tech首個項目是「Me2You」應用程式，原意志在打造一個以物換物平台，「將閒置的資源流動」。然而程式誕生時撞正疫情，黃思遠苦笑着解釋，「在本港首個確診的翌日推出」，其後立刻決定變陣，將目標轉移到防疫物資上，第一輪時只在旺角、荃灣、元朗等5個地方設置流動收集站，由幾名義工向路人解說活動的目的，「當時都係一個實驗，因為當時物資好緊張，都唔知可以籌集到幾多。」

周末兩日共計6小時，收集點合計收到了逾9千個口罩、2千餘支搓手液和百多包消毒紙巾。他說有市民現場了解到活動後，專門再送來數百支搓手液，這個成果讓黃思遠十分感慨，一方面他感動於香港人的愛心，另一方面亦印證了自己對這件事的判斷，「慈善未必一定靠大慈善家或者企業，有合適的平台，每一個人都可以幫助他人。」

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第二輪活動延展至品牌門市、共享辦公空間

首戰告捷，黃思遠開始緊鑼密鼓籌備第二輪的活動。為了提高效率，他著手聯繫品牌，希望在各大門市擺放收集箱，一方面可以省去人手開支，另一方面也可以延長收集的時間。有第一期的成果在手，很快黃思遠便聯絡到11間商戶願意加入，當中包括多間電訊商、運動裝備品牌、以及共享辦公品牌等等，合共提供50個地點擺放收集箱。

合作夥伴、共享辦公空間及空間服務平台WeWork亦提供了當中5處地點擺放收集箱，並邀請旗下會員捐贈。WeWork及台灣社區總監金慧欣表示Dory Tech發起的活動十分具有吸引力，「我哋嘅員工自己都有捐物資，仲好落力幫手講解，會員都好有興趣。」

活動從4月25日開始一直延伸到5月17日結束，黃思遠說第二輪仍是本着多多益善、少少無拘的精神，「就算只有一個口罩都可以捐。」經盤點，活動共籌集到2.8萬隻口罩、2千多支搓手液及300餘盒的消毒紙巾，其後將通過手機程式Me2You，捐給近30個慈善機構，大部分都是香港社會服務聯會轄下的機構。

因為疫情而臨時變陣經營共享防疫物資活動，黃思遠說未來仍然要回到初心，希望大家將閒置的物資拿出來，透過公司開發的程式共享，「今次見到市民能夠接受到共享的概念，若我哋嘅程式夠簡單、方便，相信市民也願意參加。」