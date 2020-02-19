【武漢肺炎】李嘉誠乘飛機返港　帶同捐贈本港前線醫護保護衣

新型冠狀病毒引發的疫情持續擴散，令本港公營醫療系統百上加斤，各界十分關注公立醫院醫護人員的防護裝備是否足夠。據了解，李嘉誠從新西蘭乘搭飛機回港時，機上同時運送一批從當地購買的保護衣回港，將會捐贈給醫管局供前線醫護使用。 早前李嘉誠基金會表示，會在全球搜購口罩和防護物資派發給本港社福機構及香港醫護。今日（19日）基金會在Facebook專頁上表示，首批贈與香港醫護的N95口罩已經到港。

網上流傳相片，李嘉誠乘飛機返港，帶同將要贈送給醫護人員的保護衣。（網上圖片）

貼文透露，首批送予香港醫護的N95 到港，並指「醫護香港一脈相連」、「即將送給醫管局」。貼文內並附有相片，是次採購的N95屬3M1860S款，起碼有84箱的數量。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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基金會與醫管局緊密溝通 確保屋子符合標準及適用

早前李嘉誠基金會表示，全球的高防護醫用物資供應均非常緊張，基金會不斷努力在各地採購和物色合乎標準的相關物資，以為香港緊守崗位的醫護前線送上支援。基金會指，一直與醫管局作出緊密溝通，確保捐贈物資符合規格及適用，本周起從加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）微生物與免疫學院助購的高規格防護衣及阿聯酋贈送的N95醫療口罩，將陸續運抵香港，並按醫管局統籌向醫護前線送上。

李嘉誠基金會今日在Facebook宣布，首批贈與香港醫護N95口罩到港。（網絡截圖）

繼捐1億億港元支援武漢醫護後，李嘉誠基金會在周一（17日）首批物資已到港，並向13個社福機構及6間長者院舍派送共25萬個口罩。