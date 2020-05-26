新冠肺炎｜卡拉OK夜總會等重開　何栢良倡參考韓國登記入場者聯絡

本港新型冠狀病毒疫情漸趨穩定，行政長官林鄭月娥今日（26）宣布，卡拉OK、夜店、浴室、派對房間等4類場所將於周五重開，但需遵守食衛局指示採取預防措施。 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，現時疫情穩定，容許各行業逐步重開安排合理，又建議港府及有關場所可參考韓國應付「梨泰院夜店感染群組」做法，登記入場者聯絡方法，以便追蹤。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，現時疫情穩定下，延長禁令後行業按步重開是合理安排，但首先要確保有關場地的職員的健康、安全，有病徵要盡快通報。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，現時疫情穩定下，延長禁令後行業按步重開是合理安排，但首先要確保有關場地的職員健康安全，有病徵要盡快通報。

他又建議港府及有關公司可參考韓國應對「梨泰院夜店感染群組」的做法，所有到有關場所人士需登記聯絡資料，以便日後有若出現可作追蹤，「其實開得返嘅話要好似韓國當地咁預咗有機會有事，佢哋去到五層感染都搵到都搵得返，做法要搵返出事時段入面嘅客，聯絡佢做檢查。」

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另外，荷蘭當局發現，懷疑一名水貂養殖場的工人，從水貂感染新型肺炎，令外界再次擔心新型肺炎出現「動物傳人」的可能性。何坦言現時不能完全排除有關的可能性，認為哺乳類動物也有機會受到感染，不能排除動物傳人的可能性。他又指，若野生動物感染後新冠肺炎，傳染給其他動物後果難以想象，但認為不用太擔心。

對於武漢現時正為居民作「全民檢測」並發現189宗無徵狀個案，何認為580萬居民檢查後只有不足200人感染，感染比率偏低。

此外，明日（27日）中三至中五學生復課，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華建議，學校應在校門為學生量體溫，課室座位保持約1米距離。學校亦應考慮分批讓學生放小息或上廁所，避免太多人聚集在小賣部或操場。家長需留意子女身體情況，若身體不適不應回校並盡快求醫。