新冠肺炎・5.26｜再度零確診　卡拉OK及夜店等周五准復業

新冠肺炎疫情稍緩和，本港昨日（25日）沒有新增確診個案，亦是連續11天沒有本地感染個案；衞生防護中心下午公布，今日再度零確診，沒有本地感染個案增至12日，累計確診個案維持1,066宗（包括1,065宗確診個案和一宗疑似個案）。 一名原需使用人工肺的75歲婆婆（第595宗）患者昨日病情好轉，由危殆轉為嚴重，亦不再需使用人工肺，惟今又回復危殆。

【22:50】昂坪360宣布將從明日起恢復營運，並推出港人平日半價來回纜車門票等優惠，小童票價55元起，成人票價117.5元起，長者77.5元起，每日名額1,000名。昂坪360會加強防疫措施，包括登纜車需量體溫、車廂載客人數減半等。昂坪市集的室內景點則繼續暫停開放。

新冠肺炎｜昂坪360周三全面重開 港人平日半價 車廂人數減半

【20:40】新型冠狀病毒肺炎疫情未止，立法會今天繼續舉行附屬法例小組委員會，審議與預防及控制疾病相關的11項附屬法例，舉手發言的只有建制派議員。會議上，邵家輝提出，網上有人呼籲群眾聚集，質問是否算違法，食物及衞生局回應指，需要先有違法的群眾聚集出現，才可再追查該聚集的組織者，若僅有網上呼籲，未必代表該聚集必然出現。

新冠肺炎｜網上呼籲聚集違限聚令？食衞局：有聚集出現才可追查

【20:30】政策創新與統籌辦事處公布，「保就業」計劃由周一接受申請）至今日下午6時，兩日共收到約72,000名僱主及約61,000名自僱人士的申請。計劃的專用網站運作暢順。

【20:00】新型冠狀病毒直捲全球多個地方，由今年初起，全球各個地方的旅遊業停頓，恢復無期。一向以來商務旅客為本港主要客群，但疫情影響下會活動全面停頓。旅遊發展局加強支援業界應對會展旅遊疫後競爭，於6月首次舉行，透過網上平台，讓有意來港舉行會展活動的公司、團體，直接與本港接待的場地、旅行社接洽，商談合作計劃。此外，旅發局會於稍後時間推出全新資助計劃，鼓勵酒店吸引更多小型企業會議及專業組織會議，預計在未來數月推出。

新冠肺炎｜旅發局疫後搶攻會展客 欲推酒店優惠吸引韓泰客源

旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，印尼、韓國、泰國的大型企業公司，為香港商務旅客主要客源。（梁煥敏攝）

【19:00】本港新型冠狀病毒疫情緩和，食物及衞生局局長今日就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出最新指示。由5月29日凌晨起，浴室、派對房間、夜店或夜總會及卡拉OK場所可恢復營業，並須遵守額外指示。浴室的淋浴設施可重開，但蒸汽浴或桑拿設施仍須關閉。卡拉OK場所及派對房間，每房間內不得有超過8人 。

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【16:30】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時共有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰840,934和1043），至今共有1,033名確診及疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1 219張負壓病床，現時共有29名確診病人分別於七間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘28人情況穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,066宗（包括1,065宗確診個案和一宗疑似個案）。

【14:00】消息指，今日無新增新型肺炎個案，連續第12日無本地感染個案，衞生防護中心不舉行記者會。

【11:00】新型冠狀病毒肺炎去年底率先在武漢爆發，至今年3月演變成全球大流行。沙士專家」、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山上周警告，中國或再面臨第二波疫情爆發。不過他最新接受訪問時表示，全國各地包括廣東省復工復課之後問題不大，形容現階段是「摸著石頭過河」，又指香港在今次抗疫工作做得漂亮，加上港正面臨很大的經濟問題，現時適時放寬對內地及澳門的關口管制，三地只要建互認的健康制度，便可豁免過境客檢疫。

新冠肺炎｜鍾南山稱內地復工復課後無大問題 香港適時放寬關口

【09:50】特首林鄭月娥指近日疫情放緩，宣布本周五起卡拉OK、夜店、派對房間等復業，但需採取預防措施。另外，6月1日起機場將恢復轉機服務。

【08:00】截至周二（26日）上午8時，全國確診病例84541宗，累計死亡人數4645人，疑似病例6宗，治癒病例79766宗，累計境外輸入1724宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。

▼限聚令延至6月4日 多項措施重開有期▼

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