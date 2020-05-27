國歌法二讀｜逾廿間中學擬罷課　荃灣區中學生上學前聚西樓角花園

全港中三至中五生今日（27日）復課，遇上立法會二讀《國歌法》。有網民呼籲，全港在今日罷工、罷市及罷課，齊集金鐘集會，反對國歌法。全港逾二十間中學發起罷課，荃灣區亦有學生計劃在荃灣港鐵站附近集合，再各自前往學校。

多間荃灣區學校學生反修例關注組，先後在社交平台預告，會在今天發起「和你翻」及罷課活動，當中包括梁省德中學、林百欣中學及李城壁中學。文宣提醒參與學生要注意八人一組相隔，在不影響課堂進度前提下，和平、理性向政府表達訴求。

早上7時半始有學生在港鐵站附近聚集

早上七時半開始，荃灣西樓角花園平台上有數組不多於八人、身穿校服的中學生聚集，亦有學生戴上「豬咀」，舉起「光復香港 時代革命」的黑底白紙旗幟。荃灣區區議員李洪波及劉卓裕均在現場，他們稱昨日得悉學生或在此地活動，特到來監察情況。

有現場人士舉起「光復香港 時代革命」旗幟。（余俊亮攝）

讀梁省德中學的中三學生東仔（化名）直言，停課數月後再罷課，亦會擔心學習進度，惟「港區國安法」或於明天通過，擔心日後再難有發聲機會：「若國安法通過，香港一國兩制難繼續，現在不站出來，將來或者無機會。」

一度戴起豬咀及舉起「光復香港 時代革命」的旗幟的東仔解釋，「豬咀象徵與勇武手足同行」，事先已通知學校，並請家長為罷課撰家長信告事假。其中兩人大約在7時45分出發前往學校，沿途間中高呼「光復香港 時代革命」。

東仔與另一名身穿黑衣的學生，走到梁省德中學門口，東仔邊收起旗幟邊走入學校，一名老師上前與他傾談後，他脫下「豬咀」，換上外科口罩，搓手並進入學校。