國歌法二讀｜網民號召罷課一日　楊潤雄籲勿煽動：復課得來不易

中三至中五周三（27日）起復課，碰上立法會的《國歌條例草案》恢復二讀辯論。有網民發起明日「包圍立法會」行動，中學生行動籌備平台及部分中學反修例關注組號召學生明天罷課一日。 教育局局長楊潤雄今日（26日）在Facebook撰文，指過去一個星期再次出現違法堵路和暴力行為，當中更有年輕人參與，情況令人十分痛心和擔憂。他呼籲政治團體不要將政治帶入校園，「切勿組織或煽動罷課、叫口號及拉人鏈等活動。」

楊潤雄今日與中學校長代表會面，為中三至中五學生明日復課作最後準備。（楊潤雄Facebook圖片）

對30未成年人周日衝突被捕：十分痛心和擔憂

楊潤雄今日與中學校長代表會面，為中三至中五學生明日復課作最後準備，他指在家學習始終不能代替學校課堂，學校已經準備就緒，調整上課安排和加強防疫措施迎接復課。他說：「復課真的得來不易，希望大家珍惜本學年餘下的每一分、每一秒，用心上課和學習，報答父母、校長和老師一直以來的關心和支持。」

周日（24日）的遊行示威期間共有193人被捕，年齡介乎12歲至72歲，當中近30人未成年。楊潤雄指，過去一個星期，本港多區再次出現違法堵路和暴力行為，當中更有年輕人參與：「有人流血受傷，亦有人被捕，情況令人十分痛心和擔憂。」他呼籲，學生切勿參與危險或違法活動，時刻警惕網上虛假訊息，以自身安全為重，遠離危險地方。

指行動衍生壓力和影響學業

楊潤雄亦鄭重呼籲政治團體不要將政治帶入校園，「切勿阻礙學生復課，亦切勿組織或煽動罷課、叫口號及拉人鏈等活動，以免牽動無辜學生的情緒、衍生壓力和影響學業。」他批評該些行為損害學生利益，不能解決政治問題，又稱不為社會所接受。