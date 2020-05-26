【國歌法二讀】有人發起明包圍立法會　中信大廈設水馬大家樂停業

立法會將於明日（27日）恢復二讀《國歌條例草案》，另人大預料將於周四（28日）通過「港版安全法」，網民有人發起包圍立法會。《香港01》記者今日（26日）到過金鐘視察，去年6月12日曾發生「中信圍困事件」的中信大廈，有保安及工人在大門外加設水馬；但保安透露明日會照常開放，未得悉有特別安排。至在一樓的大家樂快餐店則貼出告示，指明日會休業。 據了解，警方部署3,500警力布防，裝甲車和水炮車候命，遇到有人堵塞馬路，就會馬上介入。

網民號召明日包圍立法會，以阻止《國歌法》在立法會進行二讀。據悉，警方將派出至少3,500警力布防，水炮車和裝甲車亦會戒備。

去年6月12日曾發生「中信圍困事件」，當時在立法會外的示威者同時湧入中信大廈，險些釀成人踏人意外。《香港01》記者下午約5時到過巡視，可見中信大廈向龍匯道的大門架設多個2米高的水馬，多個出入口有保安看守，大多食肆已經休息，而大家樂更貼告示指「因分店工程問題，本店休業一天，5月28日恢復營業。」

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記者向過中信大廈內的保安查詢，大廈明日會否照常開放？對方指，大廈會照常開放，或者無得到指示要加強保安，「係人都入得嚟㗎喎，無聽過有咩特別安排。」

另外，網上有傳警方會在統一中心前往中信的行人天橋設檢查站，只容許持員工證人士通過。至下午6點許，記者仍未見檢查站，並多次在天橋行走未見有人阻撓，只有數名持防暴槍的警員在附近巡視，與昨日的情況相若。