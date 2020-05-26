【何鴻燊逝世】港大發何鴻燊與師生合照　校方一度裁走梁天琦等人

有「賭王」之稱的澳博榮譽主席何鴻燊今日（26日）下午與世長辭，享年98歲。 香港大學校長張翔今（26日）向教職員及校友發電郵，表達深切哀悼，港大又發布多張何鴻燊與港大師生的照片。不過，其中一張何鴻燊與約百名港大師生的合照，相片中本來有本土民主前線前發言人梁天琦，但港大把相片下半部分裁走，令梁天琦消失於相中。事件引發網民熱議，其後港大在網頁及社交平台重新上載原相。 港大回覆指，由於在整理相片過程中，需要把數張照片併貼起來，因此把相片裁成不同的長方形，以致出現有關情況。

該合照本有數十人，何鴻燊位處相片中央，被師生簇擁，梁天琦在何右下方（藍圈示）。

相片攝於2014年2月18日，當日港大校方在校內豎立雕塑「外圓内方」，以銘謝何鴻燊對母校的愛護和貢獻，何鴻燊坐着輪椅出席。

港大今天發布的其中兩張相片，正是何鴻燊在「外圓内方」拍攝的單人照，以及何鴻燊與百名師生在「外圓内方」的合照，但該合照下半部被裁走，令相中部分人只有「半個頭」。

其中一張何鴻燊與港大學生的合照，相片中本來有本土民主前線前發言人梁天琦，但港大把相片下半部分裁走，令梁天琦消失於相中，部分人只有半個頭。 （港大提供）

翻查資料發現，該合照本有近百人，何鴻燊位處相片中央，被學生簇擁。而今天港大發送給傳媒的相片及圖片說明，則把原相裁走下半部分，令到曾就讀港大的梁天琦消失於相中。

事件引發網民熱議，紛紛在港大facebook留言批評，包括「梁天琦畢業於港大，有甚麼原因要裁走佢？」、「連一個校友也容不下，才是可悲的事」等。其後港大在網頁及社交平台重新上載原相。

該合照本有數十人，何鴻燊位處相片中央，被學生包圍。梁天琦位於第二排位置。 （港大提供）

港大解釋：因需併貼數張照片

港大回覆指，由於在整理相片過程中，需要併貼數張照片，因此把相片裁成不同的長方形，及後發現事件，故重新上載原裝相片。