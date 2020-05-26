【何鴻燊逝世】直擊葡京娛樂場下半旗致哀　前荷官：佢好幫伙記

賭王何鴻燊離世，享年98歲。何鴻燊叱吒澳門博彩業大半世紀，旗下著名賭場葡京娛樂場及新葡京賭場，今午下半旗致哀，賭場外螢幕亦顯示出哀悼字句。曾於澳娛工作的前荷官指出，何鴻燊對澳門貢獻良多，尤其於賭權未開放時，澳娛旗下賭場員工待遇好，尤如打「皇帝工」，因此員工都對何先生心存尊重。

葡京娛樂場及新葡京賭場，門外的公司旗今午下半旗致哀。

賭場外螢幕亦顯示「深切哀悼創辦人何鴻燊博士」的字句。

何鴻燊今日（26日）下午1時在養和醫院離世，享年98歲，何氏家族成員由信德集團代表發公告，形容何鴻燊一生德高望重，家人會永遠以他為典範。何鴻燊於60年代創立澳門旅遊娛樂（澳娛），獨攬澳門博彩專營權40年，旗下經營近20間賭場，當中著名賭場—澳門博彩業地標葡京娛樂場及新葡京賭場，門外的公司旗今午下半旗致哀，另外賭場外螢幕亦顯示「深切哀悼創辦人何鴻燊博士」的字句。賭場不少員工表示自己看新聞方知道老闆離世，感到不捨之餘亦大讚老闆好人。

曾經於葡京娛樂場任職荷官的周銹芳表示，「當時做荷官係比較有尊嚴，覺得佢（何）好幫伙記」。（資料圖片）

前荷官：當年尤如「皇帝工」

曾經於葡京娛樂場任職荷官、新澳門博彩員工權益會理事長周銹芳表示，何鴻燊對澳門貢獻良多，她自己於90年代賭權仍未開放的時期加入澳娛，形容當時賭場工作尤如「皇帝工」，是不少人夢寐以求的工作，除薪金比當時平均薪金高，當年澳娛旗下的賭場，除非犯上「偷呃拐騙」的過失，否則公司承諾不會解僱員工，即使有荷官犯錯例如賠錯錢等，最多亦只會停工或調識，公司亦不會要求荷官負擔失款。

形容公司有人情味 「佢好幫伙記」

周銹芳又指當時荷官如工作時被恐嚇或襲擊，公司亦會安排律師專門為員工處理，「當時做荷官係比較有尊嚴，覺得佢好幫伙記」，亦認為在何鴻燊掌管下，公司對員工較有人情味及處理較彈性，「（當時）入咗澳娛，比做政府工仲好」。惟周銹芳指至近年任荷官的光景已不復當年，「以前做荷官可以養全家，宜家只夠自己生活」。