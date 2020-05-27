國歌法二讀｜警方Facebook直播行動如新聞　連環發13貼文交代細節

立法會大會今日（27日）恢復國歌法二讀，警方為應對有網民發起的大三罷，在全港各區均加強截查市民，並在社交網站連環發帖文，講述各區行動情況，由搜獲一支螺絲批，到接報有人縱火均發貼文講述事件。警察公共關係科亦自行直播今早在紅隧港島入口執勤情況，格式與傳媒新聞報道相似，安排警官坐在主播台前交代各區執勤情況。

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警方早前明言嚴防有人在各區堵路的行徑，自早上7時起至中午12時，警方在Facebook專頁連環發13則帖文，講述自凌晨起在各區截查、執勤情況。貼文披露警方6宗截查情況，有被查人士被搜出頭盔、防毒面具、勞工手套、鎅刀及剪刀等工具，被警方以涉嫌藏有工具可作非法用途拘捕。亦有人被搜到汽油彈、火機及鎚仔，涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。

警方亦有談及各區情況，包括在將軍澳早上一度有人堵路、紅磡蕪湖街附近及薄扶林道馬路面現鐵釘等，又透露有人欲礙港鐵服務。

另外，有兩則沒有圖片的貼文，是警方稱接報指有人在葵涌安捷街及大白田街一帶集結，縱火焚燒垃圾桶及雜物，形容該些人士為「暴徒」，列縱火案處理。另一宗在葵涌區的截查同樣沒有相片，指一名16歲男子被搜獲一支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

警方直播方紅隧口拉人

另外，警察公共關係科在Facebook直播警隊在海底隧道港島出口，處理有人刻意慢駛，阻塞交通的事件，並安排警官擔任主播報道情況，規格與媒體新聞直播十分相似。