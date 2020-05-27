國歌法二讀｜警方金鐘嚴陣以待　上班族：感覺似暴風雨前夕

《國歌條例草案》於今日（27日）恢復二讀，有網民號召「三罷」包圍立法會，並癱瘓交通。警方派出大批警員於金鐘一帶嚴密戒備，包括封閉通往政府總部及添馬公園天橋通道，行人只能經中信大廈外的天橋前往政府總部和立法會，並需出示工作證件，才可通過警方臨時設的關卡。 記者今早在金鐘海富中心觀察，發現金鐘有大量警員於附近巡邏，並封鎖海富中心及行人天橋的出入口。有於附近上班的市民形容情況為暴風雨前夕，在上班的中途感到壓力。

▼5.27早上金鐘警方嚴密戒備▼

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今早八時，警方已封鎖海富中心外前往政總的天橋，市民須使用通往中信大廈的天橋前往政府總部或立法會大樓。警方派員在天橋檢查出入者證件，行人需出示政總工作證、立法會記者證才能進入。

另外，警方亦在海富中心港鐵站的出口兩旁拉上封條，市民只能從唯一的行人路出口離開，或進入海富商場。

職工盟主席吳敏兒及總幹事蒙兆達到中信天橋，希望前往立法會傍聽，卻被警員攔阻。吳表示，市民及工會有權傍聽《國歌法》二讀，現時中信橋卻「被人鋪天蓋地攔住」。現場有警員稱代立法會傳話，指今日只有5個公眾席，已經滿座，如吳認識議員可再作安排。

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海富商場的保安指，暫時未收到封鎖其他出入口的指示；而餐廳職員亦指，未知道今日會否提早關閉，視乎公司的安排。

不願上鏡、在海富中心上班的陳先生稱，今早上班交通並未受示威影響，又指公司並無要求不准放假，更容許在家工作。他認為，即使交通受阻，因國安法為敏感的政策，仍會理解示威者的行為，亦支持他們表達訴求。

同樣於海富中心上班的王先生表示，上班的中途有大量的警員巡邏，感到壓力，亦擔心像去年發生射催淚彈的情況。「𠵱家個感覺就好似暴風雨前夕，四個字，如臨大敵！」他同樣支持示威者表達訴求，因港版國安法破壞一國兩制」，對此感到失望。