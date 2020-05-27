中催淚彈爆粗被指擾亂秩序　被告稱一向支持警隊　粗言只屬助語詞

有網民去年11月11日發起反修例活動，期間九龍各區爆發嚴重警民衝突。一名回家途中的中年漢，疑被催淚彈擊中而以粗言向警員叫罵，被控一項擾亂秩序行為罪，案件今日（27日）在九龍城法院開審。負責拘捕的警員稱，被告以粗言向警防線叫罵，令他身旁的人士情緒高漲，跟隨他高聲喧嘩；被告卻反駁稱他一向支持警方執法，當時只是自言自語，粗言字眼只是助語詞，他無意鼓動他人指罵警隊，事實上當時他身旁並沒有其他人。

被告王偉威稱當日在旺角轉車中催淚彈才爆粗，並無意鼓動他人。(呂樂謙攝)

被告王偉威（51歲），無業，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，稱指他於2019年11月10日在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方作出擾亂秩序的行為，即不斷喧嘩，意圖激使他人破壞破壞社會安寧，或上述行為相當可能導致社會安寧受到破壞。

被告說無啦啦食咗兩個催淚彈

當日拘捕被告的警員區志成供稱，當晚約10時53分，他身穿便衣與約30同袍在彌敦道和亞皆老街交界設立防線，發現被告與另外15人正在惠豐中心聚集。警方指揮官叫在場人士散去，被告等人拒絕離開，被告並舉起手機拍攝，又向警方大叫：「X你老母，死差佬……我頭先無啦啦食左兩個催淚彈。」被告身旁人士聞言亦情緒高漲，大聲喧嘩。被告離開時被捕。區指被告當時身上有酒氣，曾想襲警，故將被告雙手綁上索帶，並帶返紅磡警署。

辯方疑警員拍被拍下不當行為報復

區在辯方盤問下，承認被告只在防線前短暫出現，大叫後亦已離開，他否認曾用電筒照向被告，及查看被告手機，但認有檢取過被告的手機。區又否認因怕遭被告拍到不當行為而冤枉被告。

警員區志威指被告大叫後現場人士情緒高漲。(呂樂謙攝)

指警員亦有講粗口還擊

被告自辯時指區供辭不實，並稱他當晚在旺角落小巴後，只想在附近轉巴士回東涌，途中被兩顆催淚彈打中右大腿和足部，並被防線上的警察用強光照射舉槍驅趕。被告承認有向警員講粗口，但指警員亦有以粗言還擊；其後警員更大力拉住他的背包說：「X你老母吖嗱，依家拉你。」

一向支持警方執法 沒對警隊不滿

被告又稱，他不知道有關警方濫暴的指控，一向支持警方執法，沒有對警方不滿。

控方隨即追問指，被告當時指罵警方的用詞已經反映被告對警方有不滿，並指被告是希望在案發現場的人士和應他對警員的控訴。被告否認，又稱他無意鼓動他人，當時他身旁亦根本沒有人，他又稱對警員所說的粗言只是助語詞，是自言自語，沒有任何特別意思。

案件明日續審。

案件編號：KCCC 441/2020