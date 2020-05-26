逃犯條例｜15歲女生藏汽油彈原料　官籲用才幹貢獻香港　女生拭淚

15歲中四少女涉於去年9月在天水圍與他人聚集，並疑被搜出汽油彈原料。她今（26日）於屯門裁判法院承認管有適合作非法用途的工具罪，辯方求情稱涉案物品其實未能製成汽油彈，被告成績不俗，「重有得救」。裁判官水佳麗表示，明白年輕人滿腔熱血，「但咁樣做幫到邊個？」她籲被告先訓練自己，「用才幹能力貢獻香港，而唔係用暴力」，並決定先索取感化報告量刑，押後至下月19日判刑。被告離庭時拭淚。

15歲女生在屯門法院認藏有汽油彈原料，並稱很想明天復課能回校上課。(資料圖片)

被搜出藏乙醇白電油等

15歲少女今由父母、兄長陪伴應訊，其4位老師也有到庭支持。她承認一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途罪」，控罪指她於去年9月30日在天水圍天華路攜有一個裝有乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水、一罐白電油、一塊裝有白色粉末的錫箔紙及一條毛巾。

網上教學知物品可製汽油彈

案情指，去年9月29日深夜11時許，的士司機駛經伊利沙伯中學舊生會湯國華中學時，看到有人聚集及張貼紙張，遂報警。凌晨5分左右，警察到場見到包括被告在內的3男2女形跡可疑，追捕後發現被告手持紙袋，並攜有涉案物品。警誡下，被告稱按照網上教學，該些物品可用以製作汽油彈，她覺得有趣而犯案。

被告希望明天可回校復課

辯方求情道，案發時沒有衝突，被告所攜之物實則未能製成汽油彈，她亦沒帶備打火機等。辯方續說，其家人因案件承受不少壓力，案發後提早下班看管被告。被告被捕後在警署及女童院還押了3天，上了一課，明白不論出於任何政治理念也需守法。而其中學明日復課，被告希望可回校學習。

想當護士 已有悔意

辯方透露被告有意成為護士，呈上由校長及老師撰寫的求情信，指被告有同理心、成績不俗，罷課期間仍顧及學校和學業。辯方形容被告有悔意，望法庭索取感化報告量刑。

裁判官水佳麗稱，明白年輕人滿腔熱血，但反問咁樣做幫到邊個？(資料圖片)

官稱明白年輕人滿腔熱血

水官指，社會混亂尚未停止，她不清楚被告內心想法，問道：「真係改變咗社會嗎？改變咗啲咩？」她表示，明白年輕人滿腔熱血，「但咁樣做幫到邊個？」水官認為，與其犯法，應好好學習，「用才幹能力貢獻香港，而唔係用暴力」，並形容暴力對香港整體社會以及政治的影響愈趨嚴重。

思想成熟施展抱負才有意思

她又勸告被告勿衝動行事、覺得正義就參加，令自己及家人承受壓力，得不償失；同時寄語「唔係叫你（被告）對香港失去理想」，但待思想成熟施展抱負才有意思。水官相信被告是好學生，可有美好前途，並期望她先好好學習、訓練自己。

水官亦道，若被告製成了汽油彈，法庭絕不會輕判，現時決定先索感化報告量刑，盼被告好自為之。

案件編號：TMCC700010/2020