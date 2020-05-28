新冠肺炎｜無業漢認違反禁令下營運非法遊戲機中心　判囚3個月

新冠肺炎肆虐全球，為應對疫情港府於3月底起頒下禁令，勒令所有遊戲機中心等須停業14日。惟一名50歲無業男子，聲稱因經濟拮据，為日薪800元替人在土瓜灣營運非法遊戲機中心「睇場」，卻被突擊檢查的警員拘捕，控以違反禁令和管理賭場罪。被告今（28日）在九龍城法院認兩罪，被判囚3個月。

被告傅保文（50歲，無業）今承認兩項控罪，指她在4月15日在土瓜灣美華工業中心7樓B12室管理賭場，並作為該處的遊戲機中心負責人，沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第8（1）條發出的指示。

被告認負責開門及為客兌換金錢

案情指，警方接到情報指案發地點有人營運非法賭場，派員到場突擊搜查時，在現場發現被告和另外數名賭客、5部遊戲機和數張積分卡。警誡下，被告承認是案發賭場的負責人，負責為賭客開門和替賭客兌換金錢和積分，以供賭客遊玩。被告又稱知道所管理的賭場違法和違反有關禁令，但因生活拮据而被迫替人「睇場」，以每天賺取800元的收入。

主審裁判官嚴舜儀判刑時，指政府禁令為控制疫情而設，但被告明知故犯，故需要判監。最終嚴官就被告違反禁令一項判囚1星期，管理賭場判囚3個月，兩項刑罰同期執行。

案件編號：KCCC591/2020